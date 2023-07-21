Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

UN1TY Ajak Penonton Musik Zone Ngegalau Lewat Lagu Bukan Untukku

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:50 WIB
UN1TY Ajak Penonton Musik Zone Ngegalau Lewat Lagu <i>Bukan Untukku</i>
UN1TY di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Grup vokal yang terdiri dari enam cowok ganteng, UN1TY, tampil dalam Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada Jumat (21/7/2023). Dalam penampilannya, Fiki cs tampak membawakan single hits mereka berjudul Bukan Untukmu.

Sebelum membawakan lagu tersebut, Fiki tampak terlebih dahulu menyapa YouN1T. Bahkan ia tak ragu mengajak penggemar untuk menggalau bersama sambil ikut bernyanyi membawakan lagu tersebut.

“Ada yang pernah jadi selingkuhan atau selingkuh nggak sih? Gue ngerasain jadi cowok udah nganter kemana-mana terus mikir lebih pantesnya gue, cocoknya gue yang nemenin lo. Tapi yang lagi sama gue bukan untukku,” ujar Fiki.

Penampilan UN1TY tentunya sukses menghibur penonton dengan gayanya yang energik. Mereka juga tampil keren dengan gaya Korean look yang playful.

Music Zone

Selain membawakan lagu Untukku, UN1TY juga menyanyikan lagu Yaudah dan Its All Right. Terlihat penonton ikut bernyanyi dengan lagu-lagu yang dibawakannya.

Telusuri berita celebrity lainnya
