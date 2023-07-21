Serial TV Love Cinema Sajikan 8 Kisah Romantis yang Dekat dengan Kehidupan Sehari-hari

JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi lokasi meet & greet serial TV Love Cinema yang telah resmi dirilis dan akan tayang di Vision+. Berbeda dengan series lainnya, TV Love Cinema akan hadir dengan genre romantis unsur komedi, menyajikan delapan kisah cinta yang berbeda-beda.

Menariknya, delapan cerita dalam TV Love Cinema menyajikan kisah romantis yang mengangkat berbagai permasalahan hidup serta konflik yang ada di sekitar kita. Proses syutingnya pun diketahui berlangsung di Bali, tepatnya di sekitar Kuta, Canggu, hingga Monkey Forest.

Ada sejumlah perspektif kisah cinta yang dapat disaksikan penonton dalam series ini. Mulai dari konflik cinta segitiga, cinta terhalang restu, cinta kepada sahabat sendiri, hingga kisah cinta yang rumit namun berakhir indah.

"Ini sebuah cerita antologi dari dua kisah cinta yang ada, kalau di masyarakat sekarang selalu ada. Dia memulai dari kisah cinta nggak disetujui sama orang tua, kisah cinta yang awalnya pertemanan gitu," ujar Arief Budiman dalam launching dan meet & greet di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jumat (21/7/2023).

"Jadi sebenarnya hal ini dekat dengan keseharian, kadang-kadang kita sering dengar curhatan dari teman-teman, jadi emang kejadian sehari-hari kita angkat di cerita TLC ini," sambungnya.

Arief mengatakan bahwa dirinya cukup tertarik untuk mengangkat delapan kisah cinta yang tentunya sangat dekat kehidupan sehari-hari. Pasalnya, setiap orang pasti mengalaminya, sehingga ia tak berpikir panjang untuk mengangkat cerita tersebut.

"Karena aku paling suka mengangkat kehidupan orang, kisah-kisah dialami semua orang. Makanya Kalau kita memotret kisah orang, kadang-kadang akan related hal yang sama. Bisa jadi mempunya ikatan kuat banget, padahal cerita ini, kayaknya cerita yang sudah ada makanya tertarik buat cerita ini," beber Arief.

Selain memiliki cerita-cerita unik, Arief juga bersyukur karena para pemain cukup cepat beradaptasi. Mengingat para pemain-pemain harus memerankan tiga peran berbeda-beda.

Menariknya, para pemain cukup aktif dan terbuka satu sama lain, sehingga Arief sebagai sutradara tidak merasa kesulitan dalam menghandle para pemain tersebut. Padahal, para pemain dituntut untuk mempunyai fokus lebih dalam beradu akting dalam tiga peran berbeda tersebut.

"Alhamdulillah dapat teman-teman keren banget, mereka enjoy banget, ceritanya banyak tetapi dalam waktu singkat ini. Mereka beradaptasi sangat cepat, karakter yang mereka mainin, jadi kita semua saling support di series ini," ungkap Arief.