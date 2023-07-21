Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial TV Love Cinema Sajikan 8 Kisah Romantis yang Dekat dengan Kehidupan Sehari-hari

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:50 WIB
Serial <i>TV Love Cinema</i> Sajikan 8 Kisah Romantis yang Dekat dengan Kehidupan Sehari-hari
TV Love Cinema (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi lokasi meet & greet serial TV Love Cinema yang telah resmi dirilis dan akan tayang di Vision+. Berbeda dengan series lainnya, TV Love Cinema akan hadir dengan genre romantis unsur komedi, menyajikan delapan kisah cinta yang berbeda-beda.

Menariknya, delapan cerita dalam TV Love Cinema menyajikan kisah romantis yang mengangkat berbagai permasalahan hidup serta konflik yang ada di sekitar kita. Proses syutingnya pun diketahui berlangsung di Bali, tepatnya di sekitar Kuta, Canggu, hingga Monkey Forest.

Ada sejumlah perspektif kisah cinta yang dapat disaksikan penonton dalam series ini. Mulai dari konflik cinta segitiga, cinta terhalang restu, cinta kepada sahabat sendiri, hingga kisah cinta yang rumit namun berakhir indah.

"Ini sebuah cerita antologi dari dua kisah cinta yang ada, kalau di masyarakat sekarang selalu ada. Dia memulai dari kisah cinta nggak disetujui sama orang tua, kisah cinta yang awalnya pertemanan gitu," ujar Arief Budiman dalam launching dan meet & greet di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jumat (21/7/2023).

"Jadi sebenarnya hal ini dekat dengan keseharian, kadang-kadang kita sering dengar curhatan dari teman-teman, jadi emang kejadian sehari-hari kita angkat di cerita TLC ini," sambungnya.

TV Love Cinema

Arief mengatakan bahwa dirinya cukup tertarik untuk mengangkat delapan kisah cinta yang tentunya sangat dekat kehidupan sehari-hari. Pasalnya, setiap orang pasti mengalaminya, sehingga ia tak berpikir panjang untuk mengangkat cerita tersebut.

"Karena aku paling suka mengangkat kehidupan orang, kisah-kisah dialami semua orang. Makanya Kalau kita memotret kisah orang, kadang-kadang akan related hal yang sama. Bisa jadi mempunya ikatan kuat banget, padahal cerita ini, kayaknya cerita yang sudah ada makanya tertarik buat cerita ini," beber Arief.

Selain memiliki cerita-cerita unik, Arief juga bersyukur karena para pemain cukup cepat beradaptasi. Mengingat para pemain-pemain harus memerankan tiga peran berbeda-beda.

Menariknya, para pemain cukup aktif dan terbuka satu sama lain, sehingga Arief sebagai sutradara tidak merasa kesulitan dalam menghandle para pemain tersebut. Padahal, para pemain dituntut untuk mempunyai fokus lebih dalam beradu akting dalam tiga peran berbeda tersebut.

"Alhamdulillah dapat teman-teman keren banget, mereka enjoy banget, ceritanya banyak tetapi dalam waktu singkat ini. Mereka beradaptasi sangat cepat, karakter yang mereka mainin, jadi kita semua saling support di series ini," ungkap Arief.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement