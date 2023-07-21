V1RST Bawakan Lagu Terbarunya di Music Zone by Okezone Radio

JAKARTA - Girl group V1RST menjadi salah satu musisi yang tampil di acara Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2023). Music Zone sendir merupakan acara yang digagas oleh Global Radio yang kini telah berganti nama menjadi Okezone Radio.

Vokal grup yang terdiri dari Jessica, Fia, Reva, Rara, Faela, Sachiko, dan Safa tampil memesona memakai outfit nuansa pink dan putih. Tak lupa mereka styling rambut dikepang hingga dikuncir.

Penampilan V1RST sukses menghibur penonton. Di momen itu, mereka juga mengejutkan para penggemar dengan membawakan terbaru mereka berjudul Jatuh Cinta, yang baru saja dirilis pada Kamis, 20 Juli 2023 kemarin.

Salah satu personel V1RST, yakni Faela bahkan mengatakan jika lagu barunya ini terinspirasi dari grup Idol favorit masing-masing.

“Jadi lagu ini berawal dari kehaluan kita sama Idol Kpop. Bias aku Kim Taehyung, halu bisa pacaran sama dia nggak yah,” beber Faela.

Penampilan V1RST di Music Zone terbilang cukup sukses menghibur para penonton yang hadir. Tak sedikit dari mereka yang ikut bernyanyi bersama.

Selain lagu Jatuh Cinta, V1RST juga membawakan dua lagu lainnya, yakni Malu Malu dan Rasa. Lagu tersebut juga membuat penonton bernyanyi dan berjoget.