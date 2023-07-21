Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

V1RST Bawakan Lagu Terbarunya di Music Zone by Okezone Radio

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:05 WIB
V1RST Bawakan Lagu Terbarunya di Music Zone by Okezone Radio
V1RST di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Girl group V1RST menjadi salah satu musisi yang tampil di acara Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2023). Music Zone sendir merupakan acara yang digagas oleh Global Radio yang kini telah berganti nama menjadi Okezone Radio.

Vokal grup yang terdiri dari Jessica, Fia, Reva, Rara, Faela, Sachiko, dan Safa tampil memesona memakai outfit nuansa pink dan putih. Tak lupa mereka styling rambut dikepang hingga dikuncir.

Penampilan V1RST sukses menghibur penonton. Di momen itu, mereka juga mengejutkan para penggemar dengan membawakan terbaru mereka berjudul Jatuh Cinta, yang baru saja dirilis pada Kamis, 20 Juli 2023 kemarin.

Salah satu personel V1RST, yakni Faela bahkan mengatakan jika lagu barunya ini terinspirasi dari grup Idol favorit masing-masing.

V1RST

“Jadi lagu ini berawal dari kehaluan kita sama Idol Kpop. Bias aku Kim Taehyung, halu bisa pacaran sama dia nggak yah,” beber Faela.

Penampilan V1RST di Music Zone terbilang cukup sukses menghibur para penonton yang hadir. Tak sedikit dari mereka yang ikut bernyanyi bersama.

Selain lagu Jatuh Cinta, V1RST juga membawakan dua lagu lainnya, yakni Malu Malu dan Rasa. Lagu tersebut juga membuat penonton bernyanyi dan berjoget.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052079/after_sunset-4rRS_large.jpg
Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964756/gery-gany-ajak-penonton-music-zone-nyanyi-bareng-lagu-rusuk-yang-viral-di-tiktok-cphTeO1bSY.jpeg
Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961207/livingroom-sukses-hibur-penonton-anjungan-sarinah-VcP1wzBbFC.jpeg
Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961194/duo-kira-rilis-single-baru-panggung-music-zone-by-okezone-radio-M5nuhsvUHl.jpg
Duo KIRA Rilis Single Baru Panggung Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961185/syahravi-curhat-susah-move-on-di-music-zone-by-okezone-radio-hMaYMt3KTQ.jpg
Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement