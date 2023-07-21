Ada V1RST dan UN1TY di Music Zone, Tonton di Okezone Sekarang

JAKARTA - Okezone Radio kembali menggelar event musik yang diberi nama Music Zone. Acara tersebut diketahui berlangsung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat setiap Jumat.

Menariknya, Music Zone berkomitmen untuk terus menghadirkan musisi-musisi terbaik Tanah Air setiap minggunya. Bahkan acara ini dipandu langsung oleh Laras Tahira setiap hari Jumat mulai pukul 5 sore.

Dalam Music Zone minggu ini, Jumat (21/07/2023), Okezone Radio akan menghadirkan penampilan dari V1RST yang merupakan girl group beranggotakan tujuh gadis cantik. V1RST sendiri diketahui baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Jatuh Cinta pada Kamis, 20 Juli 2023 kemarin.

Tentunya, V1RST akan menampilkan lagu tersebut dalam Music Zone malam ini. Termasuk, membawakan pula lagu-lagu hits mereka.

Tak hanya V1RST, Music Zone juga akan menampilkan UN1TY yang merupakan boy group beranggotakan Shandy, Gilang, Fenly, Fajri, Zweitson, dan Fiki i. Sama seperti V1RST, UN1TY juga baru saja merilis single bertajuk Ya Udah, dan menjadi single debut mereka dengan formasi yang lebih fresh.

Buat Zoners yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah, kalian bisa juga mendengarkan acara ini di 88.4 FM Okezone Radio Jakarta dan 89.7 FM Okezone Radio Bandung. Sementara untuk Zoners yang ada di luar kota, kalian juga bisa mendengarkan lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.