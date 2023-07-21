Advertisement
Duet Ungu Bareng Nabila dan Rony Idol Hebohkan Panggung GTV Love Music

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:01 WIB
Duet Ungu Bareng Nabila dan Rony Idol Hebohkan Panggung GTV Love Music
Ada Nabila dan Ronny Idol di panggung GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu. (Foto: GTV)
JAKARTA - Konser GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu sukses digelar dari Studio RCTI+, pada 20 Juli 2023. Lewat konser tersebut, penggemar bisa bernostalgia dengan sederet tembang cinta hits dari Ungu yang populer di awal 2000-an.

Panggung musik itu dibuka dengan penampilan Ungu membawakan lagu Bayang Semu. Selanjutnya, Pasha cs menggandeng diva dangdut Tanah Air, Inul Daratista, untuk menyanyikan Hampa Hatiku

Ada pula kolaborasi epik Happy Asmara bersama Ghea Youbi, Lala Widy, Arkhalia, dan Dara Fu. Tak ketinggalan duet spesial Ungu bersama Nabila dan Ronny Idol yang masing-masing melantunkan lagu Saat Bahagia dan Cinta Gila.

Happy Asmara dan lagu barunya, Sadar Posisi, juga menjadi penampilan manis dalam konser tersebut. Ini merupakan panggung pertama di mana mantan kekasih Denny Caknan tersebut menyanyikan lagu bertema patah hati itu.

GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu. (Foto: GTV)

Jika Anda melewatkan siaran langsung GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu kemarin, jangan khawatir. Karena Anda bisa menonton ulang konser tersebut melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

