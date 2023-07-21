Serial TV Love Cinema Rilis, Vision+ Gelar Meet & Greet di Universitas Negeri Jakarta

JAKARTA - Vision+ merilis kembali original series terbarunya. Kali ini series berjudul TV Love Cinema secara resmi launching, setelah menjalani proses syuting di Bali.

Proses syuting TV LOve Cinema diketahui berlangsung di sekitar Kuta, Canggu, Monkey Forest Ubud, dan Pantai Lovina Singaraja. Bahkan serial ini juga turut melibatkan beberapa aktor dan aktris ternama di Tanah Air seperti Inayma, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Laura.

Serial ini hadir dengan genre romantis yang dibalut dengan unsur komedi, Menariknya, ada delapan kisah cinta yang berbeda-beda dalam series ini dan mengangkat berbagai permasalahan hidup serta konflik kerap kita temukan di sekitar kita.

“Dalam TV Love Cinema, penonton akan dibawa kedalam berbagai kisah cinta yang berbeda dalam satu series, sehingga mereka akan menemukan berbagai cerita cinta yang menghibur dan penuh makna, disambut dengan kejutan berbeda di setiap episodenya," ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

"Selain itu, kami juga menampilkan pesona Pulau Bali mendukung indahnya kisah romantis dalam setiap episode TV Love Cinema," sambungnya.

Sementara itu, Thaleb selaku perwakilan Produksi Vision+ mengatakan, serial TV Love Cinema menyajikan beberapa adegan-adegan yang menunjukan keindahan alam dan budaya di Bali. Sehingga, series yang disutradarai oleh Arief Budiman ini akan semakin menarik bagi para penonton.

"ILC ada delapan kisah antologi, kisah cinta kami bikin di pulau Dewata, dan kita tahu Bali juga mempunyai daya tarik selain alam yang indah. Ada culture terus kami juga buat ceritanya bisa mendekati, jadi ada moment-moment tentunya sekali satu tahun. Hal-hal itu membuat ILC lebih menarik," beber Thaleb saat ditemui di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).

"Vision+ mencoba mengemas ILC dengan antologi yang bisa dinikmati menjadi satu kesatuan. Untuk semakin lebih maju, pastinya kami mengemasnya dengan lokasi-lokasi indah di Bali dengan pariwisata ada kebun anggur, ada pantai dan persawahan,"jelas dia.

Lebih lanjut, Thaleb berharap agar serial ini dapat dinikmati masyarakat. Sebab menurutnya kisah di dalam serial ini, cukup related dengan kehidupan sehari-hari.