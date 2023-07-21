Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

TV Love Cinema Tayang Hari Ini, Suguhkan 8 Kisah Cinta di Pulau Dewata

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:35 WIB
<i>TV Love Cinema</i> Tayang Hari Ini, Suguhkan 8 Kisah Cinta di Pulau Dewata
TV Love Cinema tayang di Vision+, hari ini! (Foto: Vision+)
JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan dua episode perdana original series terbarunya, TV Love Cinema, pada 21 Juli 2023. Serial produksi Vision Pictures tersebut terdiri dari delapan episode dengan delapan kisah cinta berbeda yang terjadi di Bali.

Serial tersebut dibintangi sederet aktor muda berbakat, seperti Inayma, Teuku Reka, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Mereka akan memerankan karakter berbeda dalam setiap episodenya.

Bergenre romantis, TV Love Cinema menampilkan kisah cinta menghibur yang dikemas secara ringan dengan pesan moral tentang percintaan dan nilai-nilai kehidupan seputar keluarga, persahabatan, dan kerja keras.

Menariknya, delapan episode yang ada dalam series ini menampilkan keindahan Pulau Bali. Ada yang berlatar kebun anggur, suasana kota yang apik, hingga pantai-pantai cantik yang memanjakan mata.

Untuk merayakan penayangan episode perdana TV Love Cinema, Vision+ menggelar meet and greet bersama para aktor series tersebut di Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Di sana, mereka berinteraksi dengan mahasiswa yang berminat di bidang perfilman.

TV Love Cinema. (Foto: Vision+)

Para cast dan mahasiswa juga berkesempatan menggelar nonton bersama episode perdana TV Love Cinema berjudul Drunk In Love. "Serial ini menampilkan berbagai kisah cinta," ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ dalam kesempatan itu.

Clarissa menambahkan, "Ada berbagai kejutan dalam setiap episode series ini, termasuk keindahan Pulau Bali yang mendukung kisah romantis dalam setiap episode TV Love Cinema."

Halaman:
1 2
