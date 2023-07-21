Advertisement
Happy Asmara Siap Bikin Ambyar Panggung Road To Kilau Raya Kendal, Besok Malam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:31 WIB
Happy Asmara Siap Bikin Ambyar Panggung Road To Kilau Raya Kendal, Besok Malam
Road to Kilau Raya MNCTV akan singgah ke Kendal. (Foto: MNC Media)
A
A
A

KENDAL - MNCTV kembali menggelar konser musik Road To Kilau Raya, pada 22 Juli 2023. Panggung musik tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Kabupaten Kendal yang ke-418.

Tak hanya konser musik, perayaan HUT Kabupaten Kendal itu juga akan dimeriahkan sederet kegiatan lainnya, seperti Pekan Raya Kendal yang menampilkan seni dan budaya lokal hingga pasar tradisional "Karetan" bergaya tempo dulu.

Road to kilau Raya MNCTV akan dibuka dengan kegiatan senam bersama di pagi hari, dilanjutkan berbagai lomba dan pawai artis mengelilingi Kendal. Pada malam hari, Road To Kilau Raya menampilkan sederet artis fenomenal Ibu Kota.

Para pengisi acara di konser musik itu adalah Inul Daratista, Happy Asmara, Bagindas, Shepin Misa, Arlida Putri, Dara FU, Nayunda, Wahidarjo, Dike Sabrina, Sasya Arkhisna, James AP, Kiky Aprillia, Fara Dhilla, Mayangsari, Viasa, dan Master Limbad.

Dipandu Robby Purba dan Vega Darwanti, Road To Kilau Raya Kendal akan disiarkan langsung oleh MNCTV dari Stadion Kebon Dalem, Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/7/2023), pukul 21.00 WIB.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
