Bawa Lagu Saat Bahagia Bersama Ungu, Nabilah Taqiyyah Bangga Manggung dengan Idola sejak SD

JAKARTA - Jebolan Indonesian Idol Nabila Taqiyyah berkolaborasi dengan Ungu di panggung konser musik GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu pada Kamis, 20 Juli 2023 di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Nabila tampil dengan gaun berwarna merah menyala, kontras dengan kerudung hitam yang dikenakannya. Ia terlihat anggun saat naik ke panggung untuk berduet dengan vokalis Ungu, Pasha.

Sentuhan magis dengan sedikit jazz dalam lagu Saat Bahagia milik Ungu begitu indah terdengar dari suara lembut Nabilah. Jika biasanya Pasha berduet dengan Andien ketika menyanyikan lagu ini, Nabila seakan membawa warna lain yang membuat penonton sedikit bergoyang dengan chill.

Usai bernyanyi, Nabila menungkap rasa syukurnya kepada pemandu acara, Raffi Ahmad dan Vega Darwanti karena diberi kesempatan berbagi panggung dengan salah satu band papan atas tanah air, Ungu yang bahkan sudah populer sejak ia masih belia. Terlebih, Ungu menjadi band favorit dari ibunda tercintanya.