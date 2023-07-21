Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bawa Lagu Saat Bahagia Bersama Ungu, Nabilah Taqiyyah Bangga Manggung dengan Idola sejak SD

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |08:57 WIB
Bawa Lagu <i>Saat Bahagia</i> Bersama Ungu, Nabilah Taqiyyah Bangga Manggung dengan Idola sejak SD
Nabila Taqiyyah. (Foto: Instagram/@nabilataqiyyah)
A
A
A

JAKARTA - Jebolan Indonesian Idol Nabila Taqiyyah berkolaborasi dengan Ungu di panggung konser musik GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu pada Kamis, 20 Juli 2023 di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Nabila tampil dengan gaun berwarna merah menyala, kontras dengan kerudung hitam yang dikenakannya. Ia terlihat anggun saat naik ke panggung untuk berduet dengan vokalis Ungu, Pasha.

Sentuhan magis dengan sedikit jazz dalam lagu Saat Bahagia milik Ungu begitu indah terdengar dari suara lembut Nabilah. Jika biasanya Pasha berduet dengan Andien ketika menyanyikan lagu ini, Nabila seakan membawa warna lain yang membuat penonton sedikit bergoyang dengan chill.

Usai bernyanyi, Nabila menungkap rasa syukurnya kepada pemandu acara, Raffi Ahmad dan Vega Darwanti karena diberi kesempatan berbagi panggung dengan salah satu band papan atas tanah air, Ungu yang bahkan sudah populer sejak ia masih belia. Terlebih, Ungu menjadi band favorit dari ibunda tercintanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/205/3138051/rowman_ungu-8hcp_large.jpg
Rowman dan Dangdut di Tengah Eksistensi Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/23/619/2616614/lirik-lagu-dan-chord-gitar-sayang-ungu-Tn2bCvgEHG.jpeg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Sayang - Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/21/33/2583156/pasha-dan-personel-ungu-konflik-gara-gara-ini-bb60fs9qad.jpg
Pasha dan Personel Ungu Konflik Gara-Gara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/28/33/2416674/enda-susul-pasha-ke-politik-bagaimana-nasib-ungu-vHxJf1d8Y8.jpg
Enda Susul Pasha ke Politik, Bagaimana Nasib Ungu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/28/205/2352122/ungu-isyaratkan-comeback-pertengahan-2021-r3UljYRbIW.jpg
Ungu Isyaratkan Comeback Pertengahan 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/22/33/1800182/okezone-week-end-sejak-kecil-enda-ungu-gunakan-ramuan-herbal-demi-kebugaran-g6OUKy32nu.jpg
OKEZONE WEEK-END: Sejak Kecil, Enda 'Ungu' Gunakan Ramuan Herbal demi Kebugaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement