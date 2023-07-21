Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diperiksa, Tasyi Athasyia Hadirkan Alat Bukti Ini

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:01 WIB
Diperiksa, Tasyi Athasyia Hadirkan Alat Bukti Ini
Tasyi Athasyia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Tasyi Athasyia menyambangi Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat 21 Juli 2023. Ia menjalani pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik dilaporkannya pada 11 Juli 2023 lalu.

Dalam pantauan, kedatangannya didampingi oleh suaminya Syech Zaki dan kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Saat dimintai keterangan oleh awak media, Sandy Arifin menyebut, ada beberapa akun media sosial dilaporkannya. Akun tersebut telah membuat nama baiknya tercoreng sebagai salah satu publik figur di Tanah Air.

Diperiksa, Tasyi Athasyia Hadirkan Alat Bukti Ini

"Sekarang ini masih dalam proses penyelidikan ada beberapa account yang ada di media sosial, ada di Twitter , Instagram di media lainnya nanti pengembanganya dalam proses mendatang," ujar Sandy Arifin.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam lamanya, Sandy Arifin menyebut, kliennya dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik. Terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dialami Tasyi Athasyia.

"Agenda hari ini kita sudah melakukan klarifikasi ada hampir sekitar 20 pertanyaan," beber Sandy Arifin.

Untuk memperkuat laporannya, Sandy menerangkan kalau pihaknya telah membawa beberapa bukti yang terlampir, diantaranya ada berupa screenshot dan flashdisk.

"Ada juga beberapa bukti yang kita lampirkan, baik berupa capture dan ada juga dari flashdisk juga kemudian nanti setelah kita melengkapi keterangan yang lain. Bila mana nanti ada, keterangan yang akan dipertanyakan kita akan nunggu surat panggilan yang resmi dari pihak penyidik," tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147853/tasyi_athasyia-0Jub_large.jpg
Tasyi Athasyia Mencak-Mencak Disebut Main Biliar Tanpa Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121515/tasyi_atashyia-2Pmh_large.jpg
Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120485/alasan_tasyi_athasyia_laporkan_nicky_tirta-7tnK_large.jpg
Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005662/netizen-bandingkan-sikap-teuku-ryan-dan-suami-tasyi-athasyia-saat-istrinya-dibully-4oJ1X6TTMT.jpg
Netizen Bandingkan Sikap Teuku Ryan dan Suami Tasyi Athasyia saat Istrinya Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954940/tasyi-athasyia-ungkap-proses-kelahiran-anak-ke-4-akui-tak-ada-rasa-sakit-3oX38L4VlF.jpg
Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953589/ibunda-ikut-mendampingi-tasyi-athasyia-di-persalinan-anak-keempat-QXsN7wjzXS.jpg
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement