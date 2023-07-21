Gara-Gara Kumis, Komedian Opie Harus Datangi Pengadilan

JAKARTA - Komedian Opie Kumis baru-baru ini mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Kedatangannya ke PN Jaktim diketahui berkaitan dengan 'Kumis' yang ada di belakang nama panggilannya atau nama panggungnya.

Opie Kumis sendiri diketahui memiliki nama asli Muchtar Lutfi. Ia pun akrab disapa Opie lantaran merupakan kependekan dari nama belakangnya, Lutfi.

Akan tetapi, lantaran memiliki kumis yang menghiasi penampilannya dan menjadi salah satu ciri khas bagi komedian 63 tahun ini, ia pun jauh lebih dikenal dengan nama Opie Kumis. Bahkan orang-orang sama sekali tak mengetahui bahwa ia memiliki nama asli Muchtar Lutfi.

Lebih dikenal dengan Nama Opie Kumis dibandingkan Muchtar Lutfi, membuat bintang film Si Doel The Movie 2 ini khawatir ketika akan terjun ke politik. Oleh karenanya, Opie Kumis pun mendatangi PN Jaktim untuk mengajukan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Gue pengin bikin persamaan nama, kalau orang tahu gue di layar kaca kan Opie Kumis. Nah ini jadi M Lutfi (Opie Kumis). Persamaan nama, yang nama dua orang, M Lutfi dan Opie Kumis jadi milik satu orang, harus diurus di Pengadilan," ujar Opie Kumis dikutip dari tayangan di YouTube Starpro Indonesia.

Opie Kumis sendiri mengaku bahwa dirinya lelah memberi tahu masyarakat soal nama aslinya. Hal itu pada akhirnya membuat ia harus menyambangi PN Jaktim dan mengurus tentang persamaan nama.

"Gue mau pendaftaran pencalegan. Jadi gue tiap hari capek nih masyarakat, 'Eh Bang Opie Kumis'. Sementara nanti di bukunya nggak ada Opie Kumis. Ini M Lutfi, jadi gue bilangin ibu-ibu. Nama saya Opie Kumis, tapi aslinya M Lutfi. Jadi gue mesti bikin ini biar orang lihat. Itu alasannya," beber Opie.