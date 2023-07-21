Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Kumis, Komedian Opie Harus Datangi Pengadilan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |02:30 WIB
Gara-Gara Kumis, Komedian Opie Harus Datangi Pengadilan
Opie Kumis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Opie Kumis baru-baru ini mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Kedatangannya ke PN Jaktim diketahui berkaitan dengan 'Kumis' yang ada di belakang nama panggilannya atau nama panggungnya.

Opie Kumis sendiri diketahui memiliki nama asli Muchtar Lutfi. Ia pun akrab disapa Opie lantaran merupakan kependekan dari nama belakangnya, Lutfi.

Akan tetapi, lantaran memiliki kumis yang menghiasi penampilannya dan menjadi salah satu ciri khas bagi komedian 63 tahun ini, ia pun jauh lebih dikenal dengan nama Opie Kumis. Bahkan orang-orang sama sekali tak mengetahui bahwa ia memiliki nama asli Muchtar Lutfi.

Lebih dikenal dengan Nama Opie Kumis dibandingkan Muchtar Lutfi, membuat bintang film Si Doel The Movie 2 ini khawatir ketika akan terjun ke politik. Oleh karenanya, Opie Kumis pun mendatangi PN Jaktim untuk mengajukan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Opie Kumis

"Gue pengin bikin persamaan nama, kalau orang tahu gue di layar kaca kan Opie Kumis. Nah ini jadi M Lutfi (Opie Kumis). Persamaan nama, yang nama dua orang, M Lutfi dan Opie Kumis jadi milik satu orang, harus diurus di Pengadilan," ujar Opie Kumis dikutip dari tayangan di YouTube Starpro Indonesia.

Opie Kumis sendiri mengaku bahwa dirinya lelah memberi tahu masyarakat soal nama aslinya. Hal itu pada akhirnya membuat ia harus menyambangi PN Jaktim dan mengurus tentang persamaan nama.

"Gue mau pendaftaran pencalegan. Jadi gue tiap hari capek nih masyarakat, 'Eh Bang Opie Kumis'. Sementara nanti di bukunya nggak ada Opie Kumis. Ini M Lutfi, jadi gue bilangin ibu-ibu. Nama saya Opie Kumis, tapi aslinya M Lutfi. Jadi gue mesti bikin ini biar orang lihat. Itu alasannya," beber Opie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Artis Indonesia artis opie kumis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011778/sebelum-terkenal-opie-kumis-pernah-jadi-kuli-bangunan-bergaji-rp15-000-per-minggu-pa3ArA5uTo.jpg
Sebelum Terkenal, Opie Kumis Pernah Jadi Kuli Bangunan Bergaji Rp15.000 per Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011623/opie-kumis-bersyukur-4-istrinya-hidup-rukun-1tSqhCZUaY.jpg
Opie Kumis Bersyukur 4 Istrinya Hidup Rukun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011575/desta-penasaran-dengan-cara-opie-kumis-bahagiakan-4-istrinya-t4pMA3W3Fv.jpg
Desta Penasaran dengan Cara Opie Kumis Bahagiakan 4 Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011337/opie-kumis-janji-tak-akan-menikah-lagi-akui-puas-punya-4-istri-sLYelBZLJ7.jpg
Opie Kumis Janji Tak Akan Menikah Lagi, Akui Puas Punya 4 Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011270/tak-disangka-ini-alasan-opie-kumis-pilih-poligami-dengan-4-istri-xnIGhgoxJV.jpg
Tak Disangka, Ini Alasan Opie Kumis Pilih Poligami dengan 4 Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2973899/opie-kumis-akan-ternak-burung-murai-di-kuningan-jika-gagal-jadi-anggota-dprd-2QVmECGINy.jpg
Opie Kumis akan Ternak Burung Murai di Kuningan Jika Gagal Jadi Anggota DPRD
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement