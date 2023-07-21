Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Monica Muller, Bintang Putri Untuk Pangeran yang Jalani 2 Profesi Sekaligus

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |23:50 WIB
Mengenal Monica Muller, Bintang <i>Putri Untuk Pangeran</i> yang Jalani 2 Profesi Sekaligus
Monica Muller (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Monica Muller merupakan seorang artis muda pendatang baru di industri hiburan Tanah Air. Namanya dikenal luas oleh masyarakat usai membintangi sinetron Putri Untuk Pangeran di RCTI dan berperan sebagai Prita.

Sebelum akhirnya dikenal luas, Monica Muller mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja sebagai model dan juga artis sejak masih duduk di bangku sekolah. Bahkan saat ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), perempuan blasteran Jerman-Indonesia ini sudah mendapat tawaran menjadi model.

"Sejak SMP saya sudah mulai mengenal sosial media dan mulai suka membuat feed di Instagram. Dari situ banyak juga tawaran photoshoot yang saya terima," ujar Monica Muller saat dihubungi.

"Pada saat itu bahkan tawaran menjadi bintang iklan dan pemain FTV," sambungnya.

Monica Muller

Kala itu, Monica mengatakan bahwa dirinya tak masalah ketika harus sekolah sembari bekerja. Bahkan ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) ia semakin banyak mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai model, hingga mampu meraup jumlah followers yang tinggi.

"Melanjutkan bangku SMA, saya juga mengikuti dance, salah satu hobi yang saya suka. Tidak lupa dengan job photoshoot yang selalu saya jalankan sepulang sekolah, karena cukup banyak tawaran dari beberapa fotografer karena menyukai feed saya di Instagram. Sejak itu followers saya mencapai 20K (ribu)," jelasnya.

Lantaran semakin banyak tawaran menjadi model, perempuan 22 tahun ini pun memilih untuk hijrah dari Bali ke Jakarta. Ia pun memutuskan untuk mengasah bakatnya ke dunia akting.

Impiannya pun membuahkan hasil. Pasalnya, Monica langsung mendapatkan tawaran bermain FTV dan juga sinetron.

Sinetron perdananya, yakni Pengantin Dini rilis pada 2019 lalu. Kemudian, ia pun kembali masuk dalam sejumlah sinetron lain, mulai dari Angling Dharma, Tukang Ojek Pengkolan, Putri Mahkota, hingga Putri Untuk Pangeran.

Halaman:
1 2
