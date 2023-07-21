Tasyi Athasyia Jawab 20 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

JAKARTA - Selebgram Tasyi Athasyia datang ke Polda Metro Jaya, pada Jumat (21/7/2023) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan olehnya. Ia diketahui telah hadir sekitar pukul 14.00 WIB dengan didampingi oleh suami dan kuasa hukumnya.

Adapun Tasyi diperiksa selama dua jam sebagai pelapor terkait kasus tersebut. Selama dua jam diperiksa, Tasyi disebut menjawab sedikitnya 20 pertanyaan terkait kasus tersebut.

"Agenda hari ini kita sudah melakukan klarifikasi ada hampir sekitar 20 pertanyaan dan ada juga beberapa bukti yang kita lampirkan," ujar Sandy Arifin kepada awak media.

Sandy mengatakan bahwa, Tasyi mendapat pertanyaan dari penyidik terkait beberapa hal negatif yang belakangan beredar di sosial media. Termasuk soal tudingan miring terhadap dirinya yang belakangan muncul di media sosial.

"Intinya kejadian-kejadian kebenaran dan semua yang disampaikan oleh kak Tasyi dan mengklarifikasi apa berita itu benar atau salah, tadi itu sudah dicantumkan semua," jelas Sandy Arifin.

"Di sini disampaikan Kak Tasyi bahwa beliau mau mencari kebenaran berita-berita terhadap oknum-oknum yang melakukan pencemaran nama baik kepada klien kami baik di media sosial dan juga di tempat lain," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Tasyi telah melaporkan beberapa akun sosial media karena unggahannya dinilai merugikannya. Demi memperkuat laporannya, Tasyi pun membawa sejumlah bukti dalam pemeriksaan hari ini.

"Baik berupa capture dan ada juga dari flashdisk juga kemudian nanti setelah kita melengkapi keterangan yang lain, bilamana nanti ada keterangan yang akan dipertanyakan kita akan nunggu surat panggilan yang resmi dari pihak penyidik," tutur Sandy.