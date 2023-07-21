Diancam Video Syur, Hasninda Ramadhani Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Artis FTV Hasninda Ramadhani usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat (21/7/2023). Hal ini, terkait ancaman dari orang tak dikenal (OTK) yang akan menyebar video syur mirip dirinya.

Hasninda mengatakan, Ia kerap mendapatkan teror blackmail berisi video syur mirip dirinya. Sehingga, Ia melayangkan laporan ke pihak kepolisian.

"Tadi tuh jadi panggilan (terkait) laporan yang saya ajukan terkait ancaman dan pemerasan," ujar Hasninda di lokasi.

BACA JUGA: 7 Fakta Seputar Teror Video Syur Mirip Hasninda Ramadhani

Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Hasninda, penyidik menanyai sejumlah pertanyaan mengenai alasan mengapa kemudian Hasninda bisa mendapatkan email tersebut.

"(Awalnya) saya juga enggak tahu, baru selesai syuting tiba-tiba iseng buka DM Instagram, terus tiba-tiba ada yang mengancam gitu, terus suruh buka email ya udah saya buka," paparnya.

Rupanya, email tersebut berisikan beberapa potong video syur mirip dirinya serta sejumlah kalimat pengancaman dari pelaku. Namun, Ia membantah bahwa dalam video itu, ialah aktor utamanya.

"Isinya ya cuma pengancaman, kalau tidak mau mengikuti kemauan, dia akan menyebarkan video," imbuhnya.

"Videonya ada dan itu memang editan," sambungnya.

Tak hanya itu, Hasninda menambahkan, pelaku bahkan memerasnya dengan meminta uang sebesar Rp9,5 juta apabila dia tak ingin videonya disebarkan.

"Setelah saya tanya maunya apa, akhirnya dia bilang kayak minta uang, ujung-ujungnya gitu. Uang Rp 9,5 juta," pungkasnya.

BACA JUGA: