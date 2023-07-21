Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Balasan Dewi Perssik Saat Disebut Galak oleh Saipul Jamil

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:05 WIB
Balasan Dewi Perssik Saat Disebut Galak oleh Saipul Jamil
Dewi Perssik (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan mantan pasangan suami istri, Saipul Jamil dan Dewi Perssik kembali memanas. Hal tersebut terjadi usai pria yang mengganti namanya menjadi King Saipul Jamil itu membahas soal perseteruan antara Depe dengan Ketua RT terkait hewan kurban.

Kini keduanya tampak saling sindir terkait keburukan masing-masing. Bahkan pelantun Mimpi Manis itu sempat mengaku memiliki nasib yang sama dengan Meylisa Zaara lantaran pernah menikah dengan seorang gay.

Tak terima dengan ucapan mantan istrinya, Saipul Jamil pun menyebut bahwa perceraian mereka terjadi lantaran Depe merupakan sosok istri yang galak. Mendengar dirinya disebut sebagai istri galak, Depe pun kembali membalas perkataan sang mantan suami.

Dewi Perssik

"Ya galak lah, kalau ada orang kurang ajar sama gue," ujar Dewi Perssik, di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023).

"Semua orang udah tahu aku galak, kan," sambungnya.

Depe pun melanjutkan ucapannya dengan kembali menyindir Saipul Jamil.

"Semua orang sudah tahu kan kalau dia (Saipul Jamil) predator," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892813/dewi-perssik-dipantau-rully-24-jam-lewat-video-call-aku-mandi-dia-tungguin-yZrjC2yK6h.jpg
Dewi Perssik Dipantau Rully 24 Jam Lewat Video Call: Aku Mandi, Dia Tungguin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2863969/dewi-perssik-diledek-usai-sebut-gaji-pacar-rp200-juta-begini-pembelaannya-32tbOij81V.jpg
Dewi Perssik Diledek usai Sebut Gaji Pacar Rp200 Juta, Begini Pembelaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860282/dewi-perssik-ajukan-syarat-ini-untuk-pria-yang-ingin-menikahinya-m1gc5V5c2g.jpg
Dewi Perssik Ajukan Syarat Ini untuk Pria yang Ingin Menikahinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859766/pacar-ngebet-nikah-dewi-perssik-belum-bernyali-8rwII9N92C.jpg
Pacar Ngebet Nikah, Dewi Perssik Belum Bernyali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859453/dewi-perssik-cuek-disomasi-saipul-jamil-minta-jangan-kepedean-fra0lOAcU8.jpg
Dewi Perssik Cuek Disomasi Saipul Jamil, Minta Jangan Kepedean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859084/difitnah-ribut-dengan-youtuber-pratiwi-noviyanthi-dewi-perssik-kesal-M0zxbboYZN.jpg
Difitnah Ribut dengan YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Dewi Perssik Kesal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement