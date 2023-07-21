Balasan Dewi Perssik Saat Disebut Galak oleh Saipul Jamil

JAKARTA - Hubungan mantan pasangan suami istri, Saipul Jamil dan Dewi Perssik kembali memanas. Hal tersebut terjadi usai pria yang mengganti namanya menjadi King Saipul Jamil itu membahas soal perseteruan antara Depe dengan Ketua RT terkait hewan kurban.

Kini keduanya tampak saling sindir terkait keburukan masing-masing. Bahkan pelantun Mimpi Manis itu sempat mengaku memiliki nasib yang sama dengan Meylisa Zaara lantaran pernah menikah dengan seorang gay.

Tak terima dengan ucapan mantan istrinya, Saipul Jamil pun menyebut bahwa perceraian mereka terjadi lantaran Depe merupakan sosok istri yang galak. Mendengar dirinya disebut sebagai istri galak, Depe pun kembali membalas perkataan sang mantan suami.

"Ya galak lah, kalau ada orang kurang ajar sama gue," ujar Dewi Perssik, di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023).

"Semua orang udah tahu aku galak, kan," sambungnya.

Depe pun melanjutkan ucapannya dengan kembali menyindir Saipul Jamil.

"Semua orang sudah tahu kan kalau dia (Saipul Jamil) predator," katanya.