Keisya Levronka Dihujat Netizen, Ibunda Ucapkan Permintaan Maaf dan Terima Kasih

JAKARTA - Penyanyi sekaligus artis peran, Keisya Levronka, kembali disorot oleh netizen, usai tampil dalam podcast yang dipandu oleh Marlo Ernesto. Dalam video tersebut, gadis .. tahun itu dianggap tidak sopan lantaran menjawab pertanyaan dengan bergumam sampai disebut minim attitude.

Alhasil, akun Instagram Keisya dan juga Marlo mendadak hilang. Bahkan perwakilan dari Keisya juga sempat melontarkan permintaan maafnya melalui akun Twitter.

Terbaru, ibunda Keisya juga ikut menanggapi video saat anaknya tampil di dalam podcast milik putra Andy F Noya tersebut.

Bukan membela anaknya, Levi Leonita justru menuliskan keterangan foto yang cukup bijak. Ia bahkan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan pembelajaran yang berharga bagi putrinya.

"Menjadi diri sendiri tidaklah salah, hanya saja dibutuhkan kedewasaan dalam menempatkan situasi, waktu, tempat, dan berhadapan dengan siapa. Karena hidup adalah belajar. Belajar dari kesalahan dan pengalaman sebagai proses pendewasaan diri. Dan ikhlas adalah kuncinya," tulis Levi di akun Instagramnya, berikut foto kebersamaannya dengan sang putri.

"Ikhlas dalam menerima segala konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat, meski sedih, berat dan sakit, ini yg dinamakan tanggung jawab. Terima saja sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Salah ya diperbaiki, jatuh ya bangkit lagi, gagal ya dicoba lagi, ini yang dinamakan pantang menyerah. I love u," sambungnya.