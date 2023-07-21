Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keisya Levronka Dihujat Netizen, Ibunda Ucapkan Permintaan Maaf dan Terima Kasih

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:35 WIB
Keisya Levronka Dihujat Netizen, Ibunda Ucapkan Permintaan Maaf dan Terima Kasih
Keisya Levronka (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi sekaligus artis peran, Keisya Levronka, kembali disorot oleh netizen, usai tampil dalam podcast yang dipandu oleh Marlo Ernesto. Dalam video tersebut, gadis .. tahun itu dianggap tidak sopan lantaran menjawab pertanyaan dengan bergumam sampai disebut minim attitude.

Alhasil, akun Instagram Keisya dan juga Marlo mendadak hilang. Bahkan perwakilan dari Keisya juga sempat melontarkan permintaan maafnya melalui akun Twitter.

Terbaru, ibunda Keisya juga ikut menanggapi video saat anaknya tampil di dalam podcast milik putra Andy F Noya tersebut.

Bukan membela anaknya, Levi Leonita justru menuliskan keterangan foto yang cukup bijak. Ia bahkan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan pembelajaran yang berharga bagi putrinya.

Keisya Levronka dan ibunda

"Menjadi diri sendiri tidaklah salah, hanya saja dibutuhkan kedewasaan dalam menempatkan situasi, waktu, tempat, dan berhadapan dengan siapa. Karena hidup adalah belajar. Belajar dari kesalahan dan pengalaman sebagai proses pendewasaan diri. Dan ikhlas adalah kuncinya," tulis Levi di akun Instagramnya, berikut foto kebersamaannya dengan sang putri.

"Ikhlas dalam menerima segala konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat, meski sedih, berat dan sakit, ini yg dinamakan tanggung jawab. Terima saja sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Salah ya diperbaiki, jatuh ya bangkit lagi, gagal ya dicoba lagi, ini yang dinamakan pantang menyerah. I love u," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/206/3147398/keisya_levronka-8QWj_large.jpg
Keisya Levronka dan Petaka Pencarian Misterius Sosok Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144176/nyoman_paul-wMoK_large.jpg
Go Public, Nyoman Paul Pamer Momen Mesra dengan Keisya Levronka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/206/2999662/keisya-levronka-antusias-debut-di-film-horor-malam-pencabut-nyawa-OYfF3itNTF.jpg
Keisya Levronka Antusias Debut di Film Horor Malam Pencabut Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993983/adik-keisya-levronka-sudah-keluar-dari-icu-usai-jalani-operasi-LaAFrRhF2O.jpg
Adik Keisya Levronka Sudah Keluar dari ICU Usai Jalani Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/33/2990471/adik-keisya-levronka-dilarikan-ke-rumah-sakit-ada-apa-sfaw4K6Yc7.jpg
Adik Keisya Levronka Dilarikan ke Rumah Sakit, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902608/alasan-keisya-levronka-nangis-saat-nonton-konser-mahalini-PzbhypeuSH.jpg
Alasan Keisya Levronka Nangis saat Nonton Konser Mahalini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement