Seniman yang Memodifikasi Tato di Punggung Rendy Kjaernett Ungkap Hal Tak Biasa

JAKARTA - Aktor Rendy Kjaernett benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk bisa kembali membina rumah tangganya dengan Lady Nayoan, pasca-ketahuan berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Selain meminta maaf dan berjuang dalam sidang mediasi perceraian, pria 35 tahun ini juga telah mengubah tato mirip wajah Syahnaz di punggungnya.

Sementara itu, Rendy sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki tekad memodifikasi tato tersebut sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, ia pun telah mempercayakan hal itu pada seniman tato Hendric Shinigami.

Dikutip dari akun YouTube Seleb Oncam News, Hendric pun sempat angkat bicara terkait pengerjaan modifikasi tato mirip wajah Syahnaz di punggung Rendy Kjaernett. Namun, ada sebuah hal yang menurut Hendric tak biasa disaksikannya ketika mentato bagian tubuh seseorang.

"Soalnya saya sendiri juga nggak pernah ketemu orang nato darahnya sebanyak ini, makannya saya fotoin," ujar Hendric.

Melihat banyaknya darah yang dikeluarkan Rendy dalam proses pengerjaannya, Hendric pun lantas mengaitkannya dengan kabar perselingkuhan sang artis. Menurutnya, banyaknya darah yang dikeluarkan serta rasa sakitnya memodifikasi tato cukup sesuai dengan perlakuan Rendy terhadap istrinya.

"Itu yang harus dia bayar. Sebelumnya saya pengerjaan nggak pernah sampai darahnya sebanyak ini," lanjutnya.

Sementara itu, bintang film Aku, Kau dan KUA ini juga sempat mengungkapkan perasaannya saat melakukan modifikasi pada tato di punggungnya. Ia bahkan menyebut jika rasa sakitnya sampai sulit diungkapkannya dengan kata-kata.

"Yang pasti lebih sakit penyesalan. Tapi ini jujur kalau buat fisik, sakit. Sakit karena benar kata ko Hendric, kalau kita tuh udah pernah ditato terus tatonya itu ditimpa, itu ibarat luka dihantam dengan luka lagi. Sakit," ucap Rendy.