Klarifikasi Pihak Keisya Levronka Usai Artisnya Dituding Minim Attitude Saat Tampil di Podcast

JAKARTA - Pihak Keisya Levronka akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan yang belakangan menimpa artisnya. Ya, Keisya belakangan memang ramai dihujat oleh netizen lantaran dianggap tak sopan hingga minim attitude lantaran bergumam saat menjawab pertanyaan di podcast Volix Media yang dipandu Marlo Ernesto.

Akibatnya akun instagram milik Keisya dan juga Marlo di suspend oleh Instagram. Bahkan hal itu membuat Marlo sempat bingung.

Melalui akun Instagramnya, ibunda dari Keisya, Levi Leonita tampak berterima kasih atas doa hingga kritik yang diberikan oleh netizen padanya serta sang putri. Tak lupa, ia pun meminta maaf atas hal-hal kurang berkenan yang dilakukan oleh putrinya.

"Terima kasih atas doa, perhatian, kritik dan sarannya untuk kami. Kami terima segala masukannya dengan senang hati. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kami sekeluarga," ungkap sang ibunda di akun Instagramnya.

"Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk hal-hal yang tidak berkenan, baik perkataan maupun perbuatan, disengaja maupun tidak. We love u gaess," lanjutnya.

Tak hanya itu, ibunda dari Keisya juga menuliskan keterangan foto yang cukup bijak terkait masalah yang menimpa putrinya. Bahkan, ia mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan pembelajaran yang berharga bagi putrinya.