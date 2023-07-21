Nafa Urbach Bicara Kesetiaan Zack Lee

JAKARTA - Nafa Urbach memiliki pandangan khusus terkait kesetiaan kepada mantan suaminya, Zack Lee. Sudah bercerai sejak enam tahun lalu, Nafa tak sungkan memuji sang mantan suami.

Nafa memilih menjaga hubungan baik dengan Zack Lee demi kepentingan anaknya, Mikhaela Lee Jowono. Hal ini disampaikan melalui akun Instagramnya @nafaurbach.

"Segaduh-gaduhnya hubungan kami dalam membangun rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, tapi tidak membuat kami berhenti untuk saling menyadari bahwa setiap kegaduhan yang terjadi tetap bisa mengambil sikap hati yang benar untuk tetap bisa menjadi rumah dan tempat yang penuh buat anak kami @mikhaela.lee," tulis Nafa Urbach dikutip Jumat (21/7/2023).

Nafa dalam postingan itu juga menunjukan kedekatannya dengan Zack Lee. Diakuinya, anak semata wayangnya sangat bahagia ketika melihat foto Nafa dan Zack bersama.

