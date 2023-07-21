Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Instagramnya Kena Suspend, Marlo Ernesto: Kok Gue Dah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:35 WIB
Instagramnya Kena Suspend, Marlo Ernesto: Kok Gue Dah
Marlo Ernesto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Akun Instagram milik Marlo Ernesto mendadak hilang, mengikuti Keisya Levronka. Hilangnya dua akun Instagram tersebut, tampaknya berkaitan dengan video saat Marlo mewawancarai Keisya di akun YouTube Volix Media beberapa waktu lalu.

Menariknya, Marlo tampak keheranan mengapa akun Instagramnya sampai disuspend oleh Instagram. Hal itu bahkan diungkap olehnya melalui akun Twitter pribadinya.

“Jiah kok gue dah,” kata Marlo di Twitter.

Melihat akun Instagram Marlo ikut-ikutan di suspend oleh Instagram, netizen pun heboh. Sebagian ada yang meminta putra Andy F Noya itu untuk sabar, namun beberapa diantaranya juga ikutan bingung.

Marlo Ernesto

"sabar marlo, tapi kalo mau ngomong jancok gpp kok," tutur kia***.

"Udah berusaha sabar padahal ngadepin sikapnya di podcast ya bang, eh malah sekarang akun IG lu yang kena apakah masih bisa sabar?," tutur eie***.

"lah kenapa malah akun mu yang ke sus mas, apa jgn jgn fans nya nyerang kali ya," timpal jack***.

