HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNCTV Hadirkan Kilau 3 Tahun Cinta Leslar, Penggemar Antusias Sampai Beli STB

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:05 WIB
MNCTV Hadirkan <i>Kilau 3 Tahun Cinta Leslar</i>, Penggemar Antusias Sampai Beli STB
Lesti Kejora, Baby L dan Rizky Billar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar gembira untuk para Leslar Lovers atau penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di tengah isu bahwa pasangan ini diboikot oleh stasiun TV lantaran kasus KDRT, MNCTV justru akan menghadirkan acara bertajuk Kilau 3 Tahun Cinta Leslar.

Nantinya, acara tersebut akan ditayangkan secara live pada Minggu, 23 Juli 2023 pukul 20.00 WIB di MNCTV. Tentunya, akan ada pula si lucu nan menggemaskan Muhammad Leslar Al Fatih Billar yang akan menyapa para penggemarnya dalam tayangan tersebut.

"WELCOME LESLAR FAMILY! Tunggu kejutannya, SEGERA di MNCTV," bunyi keterangan foto di akun Instagram MNCTV.

"Melody penuh cinta perjalanan Lesty Kejora dan Rizky Billar Jadilah saksi dari perjalanan cinta Leslar di Kilau 3 Tahun Cinta Leslar hari Minggu 23 Juli pukul 20.00 LIVE hanya di MNCTV," lanjutnya.

Rizky Billar dan Lesti Kejora

Sayangnya, tidak diketahui pasti seperti apa acara tersebut akan dikemas. Namun yang pasti, acara ini sengaja dibuat untuk merayakan hari pertama pertemuan Lesti dan Billar.

Sebagaimana diketahui, Lesti dan Billar pertama kali bertemu di stasiun televisi pada 23 Juli 2020 lalu. Setelahnya, keduanya pun menggelar akad nikah dan melahirkan anak laki-laki yang tampan dan menggemaskan.

Kabar bahwa Leslar akan kembali ke televisi dan menyapa masyarakat, rupanya disambut gembira oleh pedangdut Inul Daratista. Bahkan ia juga turut mempromosikan tayangan tersebut agar para penggemar Leslar bisa menyaksikan acaranya.

"Alhamdulillah Masyaa Allah tabarakallah senangnya ….," tulis Inul di instagramnya.

"Monggo sayange Bunda Inul semua dan Fans Base LESLAR dimanapun berada,siap siap nonton ya," sambungnya.

