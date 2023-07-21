Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putus dari Fuji, Thariq Halilintar Pilih Utamakan Karier

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:35 WIB
Putus dari Fuji, Thariq Halilintar Pilih Utamakan Karier
Thariq Halilintar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Thariq Halilintar dan Fujianti Utami diketahui telah kandas pada 29 Januari 2023 kemarin. Terhitung, sudah hampir enam bulan pasangan ini memilih untuk menjalani hidup masing-masing setelah pacaran selama satu tahun lamanya.

Meski begitu, adik kandung Atta Halilintar ini masih betah sendiri dan sama sekali belum membuka hatinya untuk dekat dengan perempuan manapun. Bukan tanpa sebab, pasalnya pria 24 tahun ini memilih untuk tak memikirkan urusan hati dan fokus terhadap kariernya terlebih dahulu.

"Nggak, belum ada," ujar Thariq Halilintar saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur baru-baru ini.

Menurut Thariq, jodoh sudah diatur Yang Maha Kuasa. Hal itu lah yang membuat kakak dari Saaih Halilintar ini memilih untuk menomor sekiankan soal pasangan.

Thariq Halilintar dan Fuji

Di usianya saat ini, pelantun Nyatanya Tak Nyata ini lebih memilih fokus urusan karier. Sehingga, ia pun masih belum terlalu fokus soal pasangan hidup.

"Nggak nyari juga sih, santai saja, nyari kerjaan dulu saja ke depannya, fokus. Ya berdoa saja, semoga semuanya lancar," beber Thariq.

Halaman:
1 2
