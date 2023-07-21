Somasi Posan Tobing Tak Pengaruhi Padatnya Jadwal Manggung Kotak

JAKARTA - Grup band Kotak, saat ini tengah berseteru dengan mantan drummernya, Posan Tobing. Perseteruan tersebut terjadi lantaran Posan tak terima jika lagu yang diciptakan olehnya hingga kini masih dibawakan oleh Kotak.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Posan mengaku tak pernah mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang dibawakan oleh Kotak. Hal itu membuat pria 40 tahun tersebut baru-baru ini melayangkan somasi terkait royalti lagu pada Cella, Chua serta Tantri, dan meminta mereka untuk tak membawakan lagu-lagu yang ia ciptakan.

Akan tetapi, somasi dari Posan nyatanya tak membuat jadwal manggung Kotak terganggu. Bahkan, hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Tantri selaku vokalis Kotak.

"Bisa dilihat dengan jadwal kita udah itu aja (padat)," ujar Tantri saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Hal senada juga disampaikan manajer Kotak, Aldi. Dia menegaskan sikap Posan tidak menjadi kendala bagi Tanri cs untuk melanjutkan aksi panggung mereka.

"Nggak sih, enggak (ganggu jadwal konser)," beber Aldi.

Aldi menilai, somasi Posan juga tidak berdampak dengan antusiasme Kerabat Kotak (sebutan fans Kotak) ketika menyaksikan aksi panggung sang idola.

"Dilihat dari medsos kita ada beberapa postingan kerabat Kotak support kita," kata Aldi.

Disisi lain, Tantri sendiri enggan menanggapi lebih lanjut terkait somasi dari Posan Tobing. Sebab, pihaknya saat ini sedang mempelajari somasi tersebut dan akan buka suara dalam waktu dekat.