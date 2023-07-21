Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Rendy Kjaernett Hapus Tato Wajah Syahnaz Sadiqa: Pedas, Gak Lagi-Lagi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:43 WIB
Rendy Kjaernett hapus tato wajah mirip Syahnaz (Foto: IG Hendric)
JAKARTA - Rendy Kjaernett menghapus tato di punggungnya yang ia akui merupakan wajah Syahnaz Sadiqah. Keputusan itu ia ambil sebagai bentuk penyesalannya karena berselingkuh dengan Syahnaz di belakang istri sahnya, Lady Nayoan.

Dalam akun Instagram, @hendricshinigami, Rendy terlihat sedang kesakitan karena menghapus tato di punggung itu. Bersama Hendric yang merupakan tatto artist, Randy berusaha untuk menghilangkan gambar wajah Syahnaz dari tubuhnya.

Intip Momen Rendy Kjaernett Hapus Tato Wajah Syahnaz Sadiqa: Pedas, Gak Lagi-Lagi

Dalam video yang beredar, Randy terlihat pasrah dan tetap tersenyum meski penghapusan tato itu terasa menyakitkan. Berikut potret Rendy Kjaernett yang memutuskan menghapus tato berwajah Syahnaz Sadiqah.

Rendy mengaku mengalami kesakitan saat tato di punggungnya dihapus. Saat Hendric menyorot wajah Rendy, bintang FTV itu terlihat sedang berbaring tengkurap. “Pedas,” kata Rendy.

Proses penghapusan tato itu juga membuat Rendy terluka. Dilihat dari video yang beredar, punggung Rendy nampak dipenuhi warna merah seperti darah duga imbas dari penghapusan tato tersebut.

Namun, tak diketahui apakah warna merah itu adalah darah atau tinta yang ditiban untuk menghapus tato gambar wajah Syahnaz Sadiqah itu.

“Nih kak Lady, darah dibayar darah,” kata Hendric:

Dalam proses penghapusan tato itu, Rendy juga mengaku kapok dengan perbuatannya. Ia mengatakan tak akan lagi melakukan hal serupa.

“Ampun, gak lagi-lagi kok,” kata Rendy.

Walau menahan rasa sakit saat menghapus tato, Rendy tetap melempar senyuman ke kamera. Ia tetap terlihat tenang walaupun proses penghapusan tato itu begitu menyakitinya.

Randy beberapa kali juga mengacungkan jempol, tanda dirinya siap melakukan proses itu dan menandakan dirinya baik-baik saja.

