Alami KDRT, Presenter Zeda Salim Bakal Laporkan Suami ke Polisi

JAKARTA - Presenter Zeda Salim mengklaim mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Habib Ali Jindan.

Bersama tim kuasa hukumnya, Zeda bahkan sudah membuat aduan ke Komnas Perempuan pada Kamis 20 Juli 2023.

Dia juga berencana membuat laporan polisi dalam waktu dekat. Namun, Zeda belum menjelaskan dimana laporan tersebut akan dilayangkan.

"Saya Zeda Salim bersama tim lawyer telah membuat laporan resmi ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terkait apa saja yang saya alami selama menjadi istri Habib Ali Jindan," kata Zeda Salim kepada awak media melalui pesan singkat.

"Insya Allah dalam waktu kedepan dengan izin Allah dan Pertolongan Allah, kami akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya," sambungnya.

Atas kejadian ini, Zeda disinyalir mengalami gangguan psikis. Bahkan dirinya harus menjalani perawatan di salah satu Yayasan Kejiwaan dengan didampingi psikolog dan psikiater.

"Saat ini saya masih dalam proses pemulihan secara psikis pasca dirawat di yayasan kejiwaan dan dibawah pengawasan psikiater & psikolog," bebernya.

