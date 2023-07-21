Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alami KDRT, Presenter Zeda Salim Bakal Laporkan Suami ke Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |12:05 WIB
Alami KDRT, Presenter Zeda Salim Bakal Laporkan Suami ke Polisi
Zeda Salim alami KDRT (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Zeda Salim mengklaim mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Habib Ali Jindan.

Bersama tim kuasa hukumnya, Zeda bahkan sudah membuat aduan ke Komnas Perempuan pada Kamis 20 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Alami KDRT, Presenter Zeda Salim Bakal Laporkan Suami ke Polisi

Dia juga berencana membuat laporan polisi dalam waktu dekat. Namun, Zeda belum menjelaskan dimana laporan tersebut akan dilayangkan.

"Saya Zeda Salim bersama tim lawyer telah membuat laporan resmi ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terkait apa saja yang saya alami selama menjadi istri Habib Ali Jindan," kata Zeda Salim kepada awak media melalui pesan singkat.

"Insya Allah dalam waktu kedepan dengan izin Allah dan Pertolongan Allah, kami akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya," sambungnya.

Atas kejadian ini, Zeda disinyalir mengalami gangguan psikis. Bahkan dirinya harus menjalani perawatan di salah satu Yayasan Kejiwaan dengan didampingi psikolog dan psikiater.

"Saat ini saya masih dalam proses pemulihan secara psikis pasca dirawat di yayasan kejiwaan dan dibawah pengawasan psikiater & psikolog," bebernya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement