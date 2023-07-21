Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Korban Dugaan Penipuan Rp5 Miliar Mario Teguh Menangis saat Diperiksa Polisi

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:54 WIB
Istri Korban Dugaan Penipuan Rp5 Miliar Mario Teguh Menangis saat Diperiksa Polisi
Mario Teguh. (Foto: YouTube/MarioTeguh TV)
A
A
A

JAKARTA - Terduga korban penipuan dan penggelapan Mario Teguh ditaksir mencapai 5 miliar, Sunyoto Indra Prayitno, menghadirkan tiga saksi dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jumat (21/7/2023) dini hari. Ada tiga saksi yang melibatkan karyawan-karyawan serta istrinya.

Pemeriksaan ini berjalan cukup lama, yakni sekitar 7 jam. Bahkan menurut pengacara Sunyoto, Djamaluddin Koedoeboen, salah satu saksi sempat meneteskan air mata kala memberikan keterangan pada penyidik.

"Alhamdulillah semua berjalan baik lancar. Tadi kurang lebih 7 jam kita di dalam memang waktu banyak itu kita break untuk salat magrib dan salat isya. Tadi sebelum itu ada diskusi juga dan kemudian mbak Syarah (istri korban) juga terbawa emosi ada tangis," ujar Djamaluddin saat ditemui

Djamaluddin menerangkan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setidaknya terdapat sekira 27 pertanyaan. Penyidik menggali lebih dalam untuk mengetahui ihwal perkara yang menyeret sang motivator.

Halaman:
1 2
