Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nafa Urbach dan Zack Lee Akrab Usai Cerai, Ini Penyebabnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:50 WIB
Nafa Urbach dan Zack Lee Akrab Usai Cerai, Ini Penyebabnya
Nafa Urbach dan Zack Lee (Foto: IG Nafa Urbach)
A
A
A

JAKARTA - Nafa Urbach mengungkapkan kebahagiaannya dalam menjaga hubungan baik dengan mantan suaminya, Zack Lee. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram @nafaurbach. Nafa juga mengunggah foto bersama Zack Lee disebuah restoran.

"Segaduh-gaduhnya hubungan kami dalam membangun rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, tapi tidak membuat kami berhenti untuk saling menyadari bahwa setiap kegaduhan yang terjadi tetap bisa mengambil sikap hati yang benar untuk tetap bisa menjadi rumah dan tempat yang penuh buat anak kami @mikhaela.lee," tulis Nafa Urbach dikutip Jumat (21/7/2023).

Nafa Urbach dan Zack Lee Akrab Usai Cerai, Ini Penyebabnya

Pasangan yang bercerai pada 26 Oktober 2017 ini berkomitmen menjaga hubungan baiknya demi sang buah hati, Mikhaela Lee Jowono.

Nafa dan Zack juga sudah melupakan masalah rumah tangganya yang membuat mereka bercerai.

"Tidak ada yang baik dalam perjalanan kami berdua karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, tapi kami berdua berusaha berkali-kali untuk saling bangkit dan saling bergandengan tangan untuk sepakat tidak melihat masa lalu," jelas ibu satu anak itu.

Lebih lanjut, Nafa Urbach berjanji akan terus kompak dalam memberikan kasih sayang kepada Mikha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3167005/nafa_urbach-io9e_large.jpg
Properti Mewah Nafa Urbach yang Dijarah Pendemo Ternyata Rumah Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166603/nafa_urbach-vA4x_large.jpg
Publik Desak Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya Mundur dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164960/nafa_urbach-m4FV_large.jpg
Nafa Urbach Minta Maaf usai Dihujat soal Tunjangan Rumah Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/33/3117419/nafa_urbach-gOFE_large.jpg
Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/33/3071446/nafa_urbach-QClk_large.jpg
Nafa Urbach Resmi Jadi Anggota DPR, Minta Maaf karena Grogi saat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069646/nafa_urbach-849M_large.jpg
Intip Wajah Tegang Nafa Urbach saat Dilantik Jadi Anggota DPR RI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement