Nafa Urbach dan Zack Lee Akrab Usai Cerai, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Nafa Urbach mengungkapkan kebahagiaannya dalam menjaga hubungan baik dengan mantan suaminya, Zack Lee. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram @nafaurbach. Nafa juga mengunggah foto bersama Zack Lee disebuah restoran.

"Segaduh-gaduhnya hubungan kami dalam membangun rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, tapi tidak membuat kami berhenti untuk saling menyadari bahwa setiap kegaduhan yang terjadi tetap bisa mengambil sikap hati yang benar untuk tetap bisa menjadi rumah dan tempat yang penuh buat anak kami @mikhaela.lee," tulis Nafa Urbach dikutip Jumat (21/7/2023).

Pasangan yang bercerai pada 26 Oktober 2017 ini berkomitmen menjaga hubungan baiknya demi sang buah hati, Mikhaela Lee Jowono.

Nafa dan Zack juga sudah melupakan masalah rumah tangganya yang membuat mereka bercerai.

"Tidak ada yang baik dalam perjalanan kami berdua karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, tapi kami berdua berusaha berkali-kali untuk saling bangkit dan saling bergandengan tangan untuk sepakat tidak melihat masa lalu," jelas ibu satu anak itu.

Lebih lanjut, Nafa Urbach berjanji akan terus kompak dalam memberikan kasih sayang kepada Mikha.