HOT GOSSIP

Denise Chariesta Survei Mobil Mewah, Beli Pakai Hasil Donasi?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:28 WIB
Denise Chariesta Survei Mobil Mewah, Beli Pakai Hasil Donasi?
Denise Chariesta. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)
JAKARTA - Denise Chariesta membagikan momen dirinya survei mobil-mobil mewah setelah membuka donasi untuk persalinan beberapa waktu lalu lewat video bertajuk 'BUMIL BELI MOBIL MEVVAH DARI DUIT DONASI!!??'.

"Bagus," ujar Denise ketika menjajal mobil BMW, dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (21/7/2023).

"Kita buka donasi aja guys buat bumil beli mobil baru. Bumil uang susu udah cukup kayaknya, sekarang buat mobil baru," celoteh Denise.

Denise kemudian diberi penjelasan oleh pegawai di sana mengenai spesifikasi mobil. Ia terkesan dengan desain mobil mewah tersebut.

"Ini bagus ya, bisa dibuka tutup ya udah ada panoramic glassnya guys. Cocok nih," ujarnya.

Konten YouTube Denise tersebut membuat sebagian netizen meradang. Setelah meminta donasi untuk biaya persalinan, selebgram sekaligus pengusaha bunga itu malah berniat membeli mobil.

