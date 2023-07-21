Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yudha dan Fardan Berbagi Cerita Manfaat jadi Kreator Konten

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:44 WIB
Yudha dan Fardan Berbagi Cerita Manfaat jadi Kreator Konten
Semua orang bisa jadi content creator ft Yudha dan Fardan. (Foto: BuddyKu)
A
A
A

JAKARTA - Profesi kreator konten kini banyak diminati oleh orang seiring dengan kemunculan platform User Generated Content (UGC). Seperti Yudha Tri Rizkianto (@alphaworks.id) dan Muhammad Fardan Subhan (@masadans) yang terjun ke dunia tersebut.

Fardan mulanya tak terlalu serius menjalani kehidupan sebagai kreator konten. Namun ternyata, banyak orang merasakan manfaat dari konten yang dibuatnya.

"Waktu PPKM dan project dipending, akhirnya cari kesibukan lain. Mulai upload video behind the scene dari syuting kerjaan yang sudah selesai. Ternyata banyak orang yang dapat manfaatnya," ujar Fardan kepada BuddyKu.

Sementara, Yudha masuk ke dunia kreator konten setelah merasa jenuh dengan rutinitas kantor. Ia menjajal beberapa kelas digital marketing dan akhirnya menjadi kreator konten secara penuh.

"Dimulai Mei 2020 gue baru pertama kali bikin konten di Instagram. Habis itu berlanjut dan mulai growth, datang klien editan dan endorse itu mulai datang," ujar Yudha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859551/mengenal-masadans-buta-warna-parsial-tapi-laris-jadi-videografer-artis-hingga-youtuber-D66HNf0dMU.jpg
Mengenal Masadans, Buta Warna Parsial Tapi Laris Jadi Videografer Artis hingga YouTuber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/33/2816421/ratu-nabilla-news-presenter-cantik-yang-terjun-nyaleg-ArI0rSn0lu.jpg
Ratu Nabilla, News Presenter Cantik yang Terjun Nyaleg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/20/33/2801950/pentingnya-story-telling-teknik-bercerita-yang-harus-diasah-kreator-konten-XZkkPg0xbU.jpg
Pentingnya Story Telling, Teknik Bercerita yang Harus Diasah Kreator Konten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/33/2800920/ingin-jadi-content-creator-sukses-lakukan-hal-ini-di-media-sosial-LW2OkVn2sj.jpg
Ingin Jadi Content Creator Sukses? Lakukan Hal Ini di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/598/2781485/tustel-fitur-video-buddyku-yang-bikin-kamu-jadi-content-creator-andal-TJj0gGqZK2.jpeg
Tustel, Fitur Video BuddyKu yang Bikin Kamu Jadi Content Creator Andal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/22/33/2769659/6-new-publisher-yang-gabung-di-buddyku-universe-G7qZXg6aQo.jpg
6 New Publisher yang Gabung di BuddyKu Universe
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement