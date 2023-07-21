Yudha dan Fardan Berbagi Cerita Manfaat jadi Kreator Konten

Semua orang bisa jadi content creator ft Yudha dan Fardan. (Foto: BuddyKu)

JAKARTA - Profesi kreator konten kini banyak diminati oleh orang seiring dengan kemunculan platform User Generated Content (UGC). Seperti Yudha Tri Rizkianto (@alphaworks.id) dan Muhammad Fardan Subhan (@masadans) yang terjun ke dunia tersebut.

Fardan mulanya tak terlalu serius menjalani kehidupan sebagai kreator konten. Namun ternyata, banyak orang merasakan manfaat dari konten yang dibuatnya.

"Waktu PPKM dan project dipending, akhirnya cari kesibukan lain. Mulai upload video behind the scene dari syuting kerjaan yang sudah selesai. Ternyata banyak orang yang dapat manfaatnya," ujar Fardan kepada BuddyKu.

Sementara, Yudha masuk ke dunia kreator konten setelah merasa jenuh dengan rutinitas kantor. Ia menjajal beberapa kelas digital marketing dan akhirnya menjadi kreator konten secara penuh.

"Dimulai Mei 2020 gue baru pertama kali bikin konten di Instagram. Habis itu berlanjut dan mulai growth, datang klien editan dan endorse itu mulai datang," ujar Yudha.