Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rendy Kjaernett Siap Duel dengan Jeje Govinda, Pasrah Dipukul Sekali

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:19 WIB
Rendy Kjaernett Siap Duel dengan Jeje Govinda, Pasrah Dipukul Sekali
Rendy Kjaernett. (Foto: Instagram/@rendykjaernett1)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett menyadari kesalahannya soal perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah. Ia mengaku pasrah bila Jeje Govinda, suami sang aktris, meluapkan emosi karena hal itu.

Hal ini terungkap kala dia berbincang dengan Hendric Shinigami untuk memperbaiki tato mirip Syahnaz di punggungnya. Suami Lady Nayoan itu mempersilakan Jeje memukulnya sekali untuk melampiaskan amarah.

"Kalau satu (pukulan) sih, ya sudah. Luapin emosi, luapin emosi aja ke gua," ucap Rendy Kajernett dikutip dari YouTube Hendric Shinigami pada Jumat (21/7/2023).

Namun bila itu terjadi, Rendy juga tetap ingin membela diri. Ia tak ingin terus-terusan pasrah dipukuli hingga KO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement