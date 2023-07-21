Rendy Kjaernett Siap Duel dengan Jeje Govinda, Pasrah Dipukul Sekali

JAKARTA - Rendy Kjaernett menyadari kesalahannya soal perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah. Ia mengaku pasrah bila Jeje Govinda, suami sang aktris, meluapkan emosi karena hal itu.

Hal ini terungkap kala dia berbincang dengan Hendric Shinigami untuk memperbaiki tato mirip Syahnaz di punggungnya. Suami Lady Nayoan itu mempersilakan Jeje memukulnya sekali untuk melampiaskan amarah.

"Kalau satu (pukulan) sih, ya sudah. Luapin emosi, luapin emosi aja ke gua," ucap Rendy Kajernett dikutip dari YouTube Hendric Shinigami pada Jumat (21/7/2023).

Namun bila itu terjadi, Rendy juga tetap ingin membela diri. Ia tak ingin terus-terusan pasrah dipukuli hingga KO.