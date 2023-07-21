Klaim Alami KDRT, Presenter Zeda Salim Mengadu ke Komnas Perempuan

JAKARTA - Presenter Zeda Salim mengaku mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari suaminya, Habib Ali Jindan. Bersama tim kuasa hukumnya, Zeda pun telah membuat aduan ke Komnas Perempuan pada Kamis, 20 Juli 2023.

"Saya Zeda Salim bersama tim lawyer telah membuat laporan resmi ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terkait apa saja yang saya alami selama menjadi istri Habib Ali Jindan," kata Zeda Salim kepada awak media melalui pesan singkat.

Zeda sendiri belum menjelaskan kronologi KDRT yang dialaminya itu. Namun, dia menegaskan bakal melakukan upaya hukum lain untuk menangani kasus ini.

"Insya Allah dalam waktu kedepan dengan izin Allah dan Pertolongan Allah, kami akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya," jelasnya.

Adapun kondisi terkini Zeda masih dalam pengawasan psikolog. Sebab, dia sebelumnya sempat menjalani perawatan medis untuk mengatasi gangguan psikisnya.

"Saat ini saya masih dalam proses pemulihan secara psikis pasca dirawat di yayasan kejiwaan dan dibawah pengawasan psikiater & psikolog," bebernya.

