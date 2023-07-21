Kisah Ryan Gosling Jadi Manusia Buatan dalam Blade Runner 2049, Hanya di Vision+

JAKARTA – Ryan Gosling menjadi topik pembicaraan hangat warganet berkat film terbarunya, Barbie. Namun sebelum film itu, sang aktor sudah mengoleksi deretan film populer lainnya, termasuk Blade Runner 2049.

Film bergenre fiksi ilmiah yang disutradarai Denis Villeneuve itu berkisah tentang manusia buatan bernama 'K'. Dia bekerja untuk kepolisian Los Angeles dan bertugas mematikan replicant yang sudah tua.

Suatu hari, 'K' menemukan replicant wanita yang meninggal dunia usai menjalani operasi caesar. Dia cukup terkejut dengan temuan itu karena selama ini meyakini bahwa replicant tak mungkin berkembang biak.

Letnan Joshi yang khawatir temuan tersebut bisa menimbulkan perang dengan manusia meminta 'K' untuk menyingkirkan semua bukti tersebut.

Selain Ryan Gosling yang berperan sebagai 'K', film Blade Runner 2049 juga dibintangi Harrison Ford (Rick Deckard), Ana de Armas (Joi), Robin Wright (Letnan Joshi), Jared Leto (Niander Wallace), dan Sylvia Hoeks (Luv).

Anda bisa menonton film Blade Runner 2049 secara streaming di Vision+ melalui channel Galaxy Premium, pada 29 Juli 2023 pukul 21.00 WIB.