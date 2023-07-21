Sinopsis Film Official Secrets, Kisah Nyata Upaya Mencegah Perang Irak

JAKARTA - Sinopsis film Official Secrets akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Official Secrets adalah sebuah film drama Britania Raya tahun 2019 berdasarkan kasus Katharine Gun, yang membocorkan memo yang mengungkap operasi mata-mata ilegal oleh dinas intelijen Amerika dan Britania Raya.

Film ini disutradarai oleh Gavin Hood, dan Gun diperankan oleh Keira Knightley. Film ini juga dibintangi oleh Matt Smith, Matthew Goode, Adam Bakri, Indira Varma dan Ralph Fiennes.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film tersebut memegang peringkat persetujuan 82% berdasarkan 166 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film Official Secrets

Pada awal 2003, analis GCHQ Katharine Gun memperoleh memo yang merinci operasi gabungan Amerika Serikat dan Inggris untuk memata-matai diplomat dari beberapa negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamerun, Chili, dan Bulgaria untuk mencari kesalahan mereka. Hal ini untuk mempengaruhi Dewan Keamanan untuk mengeluarkan resolusi yang mendukung invasi ke Irak.

Marah karena Inggris dipimpin ke dalam perang dengan alasan palsu, Katharine membocorkan memo itu kepada seorang teman yang terlibat dalam gerakan anti-perang, yang meneruskannya ke aktivis anti-perang Yvonne Ridley, yang kemudian menyerahkannya kepada jurnalis The Observer. Martin Cerah.

Editor Peter Beaumont mengizinkan Martin untuk menyelidiki cerita tersebut untuk kepentingan jurnalisme. Untuk memverifikasi keaslian memo yang bocor, Martin meminta bantuan koresponden Washington, DC Pengamat Ed Vulliamy dalam menghubungi penulis memo Frank Koza, Kepala Staf di bagian "target regional" dari Badan Keamanan Nasional.

Terlepas dari sikap pro-perang, Peter meyakinkan editor surat kabar Roger Alton memo yang bocor itu layak diterbitkan. Publikasi memo yang bocor pada bulan Maret 2003 membangkitkan minat publik dan media yang cukup besar.

The Drudge Report mencoba untuk mendiskreditkan dokumen tersebut sebagai palsu setelah seorang staf muda bernama Nicole Mowbray secara tidak sengaja mengubah teks dari bahasa Inggris Amerika ke bahasa Inggris Britania menggunakan pemeriksaan ejaan. Namun, Martin mampu menghasilkan memo asli, yang menegaskan keasliannya.