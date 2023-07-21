Drama Baru Bae Suzy dan Yang Se Jong Tayang Oktober?

Drama baru Bae Suzy dan Yang Se Jong tayang Oktober 2023? (Foto: Esquire/JYP Entertainment)

SEOUL - Doona, drama terbaru Bae Suzy dan Yang Se Jong dikabarkan akan tayang perdana, pada 20 Oktober mendatang. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan Starnews, pada 21 Juli 2023.

Namun pemberitaan tersebut kemudian diklarifikasi oleh Netflix Korea. Dalam keterangan resminya, platform tersebut mengaku, belum menentukan jadwal tayang drama arahan sutradara Lee Jung Hyo tersebut.

“Tanggal tayang drama Doona masih belum diputuskan,” ujar platform menonton streaming tersebut dikutip dari Soompi, pada Jumat (21/7/2023).

Diadaptasi dari webtoon berjudul The Girl Downstairs, drama romantis ini berkisah tentang Doona, mantan idol K-Pop yang tinggal serumah dengan seorang mahasiswa bernama Won Joon.