Sinopsis Film Kidnap, Perjuangan Halle Berry Selamatkan Anak dari Penculikan

JAKARTA - Sinopsis film Kidnap akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kidnap adalah film aksi-thriller Amerika Serikat tahun 2017 yang disutradarai oleh Luis Prieto dan ditulis oleh Knate Lee.

Film ini dibintangi oleh Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn, dan Lew Temple. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang bekerja yang mengejar para penculik putranya yang masih kecil.

Menurut Rotten Tomatoes, 35% dari 94 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,4/10.

Sinopsis Film Kidnap

Pelayan Karla Dyson membawa putranya yang berusia enam tahun, Frankie, ke karnaval. Dia menerima telepon dari pengacaranya yang membahas pertarungan hak asuh atas Frankie. Karla mengakhiri panggilan dan menyadari dia telah kehilangan putranya. Dia mencarinya tetapi hanya dapat menemukan perekam suara mainannya.

Di tempat parkir, dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat seorang wanita menyeret putranya ke Ford Mustang hijau yang dikemudikan oleh seorang pria. Karla awalnya mengejar mereka dengan berjalan kaki, dan menjatuhkan ponselnya, sebelum memasuki kendaraannya dan mengejar mereka.

Kedua penculik itu menghindari Karla dengan melemparkan ban serep ke jalan raya yang sibuk dan menyebabkan tumpukan lalu mengancam akan membunuh Frankie dengan pisau. Karla mengetahui nama penculik perempuan itu adalah Margo melalui rekaman dari mainan anaknya. Dia dengan sengaja menarik perhatian seorang petugas polisi dengan sepeda motor dan menjelaskan situasinya kepadanya tetapi para penculik membunuhnya.

Margo berbicara dengan Karla, meminta $10.000 sebagai ganti putranya. Margo masuk ke mobil Karla dan menyuruhnya mengikuti mobil komplotannya. Di terowongan gelap, Margo menyerang Karla, yang melawan balik dan melempar Margo keluar dari mobil. Penculik lainnya mengancam akan menyakiti Frankie, memaksa Karla untuk berhenti mengikutinya.

Beberapa menit kemudian, Karla menemukan kemacetan lalu lintas dan menemukan Mustang ditinggalkan. Dia diberitahu oleh seorang pejalan kaki bahwa pengemudi laki-laki dan Frankie sekarang berjalan kaki. Karla pergi ke kantor polisi untuk melaporkan penculikan tersebut tetapi, dengan memperhatikan jumlah anak hilang yang tidak pernah ditemukan, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri.

