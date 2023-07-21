Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Colombiana, Misi Balas Dendam Zoe Saldana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:49 WIB
Sinopsis Film Colombiana, Misi Balas Dendam Zoe Saldana
Sinopsis Film Colombiana (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Colombiana akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Colombiana adalah sebuah film thriller aksi berbahasa Inggris Prancis 2011 yang ditulis dan diproduksi bersama oleh Luc Besson dan disutradarai oleh Olivier Megaton.

Film ini dibintangi oleh Zoe Saldana dengan peran pendukung oleh Michael Vartan, Cliff Curtis, Lennie James, Callum Blue, dan Jordi Mollà. Istilah Colombiana berarti seorang wanita dari Kolombia.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki peringkat 28% berdasarkan 100 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4.88/10.

Sinopsis Film Colombiana

Pada tahun 1992, di Bogota, Kolombia, bandar narkoba Don Luis Sandoval mengirim Marco dan sekelompok pria bersenjata untuk membunuh rekannya Fabio Restrepo dan keluarganya. Sebab, Fabio telah menentangnya dengan mencoba meninggalkan kehidupan kriminalnya.

Sinopsis Film Colombiana

Fabio memberikan putrinya yang berusia sembilan tahun, Cataleya, kartu memori komputer yang berisi informasi tentang bisnis Don Luis dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah "paspor" miliknya; dia juga memberinya alamat pamannya Emilio di Chicago, yang akan merawatnya.

Akhirnya, dia meninggalkannya dengan kalung anggrek cataleya milik ibunya. Setelah Fabio dan istrinya Alicia ditembak mati, Cataleya kabur dan mencari suaka di Kedutaan Besar AS. Dia diberikan izin masuk ke Amerika Serikat setelah menyerahkan kartu memori kepada staf kedutaan. Meskipun pejabat Amerika berusaha untuk memindahkannya ke sistem asuh, Cataleya melacak pamannya di Chicago dan memintanya untuk melatihnya sebagai seorang pembunuh.

Lima belas tahun kemudian pada tahun 2007, Cataleya yang sudah dewasa telah menjadi seorang pembunuh yang ulung. Emilio bertindak sebagai brokernya, memberinya kontrak. Dengan setiap pembunuhan yang dia lakukan, dia meninggalkan tanda tangannya, bunga Cattleya, berharap suatu hari nanti menarik perhatian Don Luis sehingga dia bisa membalas dendam.

Ketika Emilio mengetahui tentang niat Cataleya dan dia telah menargetkan pria yang berhubungan dengan Don, dia memintanya untuk berhenti agar tidak membahayakan nyawa keluarganya sendiri, tetapi dia menolak dan mereka bertengkar. Saat dia menghabiskan malam dengan pacar Amerikanya, Danny Delanay, dia mengambil foto dia sedang tidur dan kemudian menunjukkannya kepada seorang teman, yang kemudian memutuskan untuk memeriksa latar belakang Cataleya.

 BACA JUGA:

