7 Film Korea Terlaris Sepanjang 2023

SEOUL - Deretan film Korea terlaris sepanjang 2023. Film-film Korea ini sukses mencuri perhatian penonton dan menuai sukses besar di bioskop lokal, di tengah lesunya bisnis cinema sepanjang paruh pertama tahun ini.

Pada Februari 2023, industri perfilman Korea membukukan pendapatan terendah dalam 18 tahun terakhir. Badan Perfilman Korea mencatat, penjualan tiket film pada Februari 2023 hanya USD10,3 juta (Rp154,7 triliun), turun 5,5 persen dari tahun lalu.

Meski terjadi penurunan, namun ada tujuh film Korea yang tetap laris manis di bioskop Korea menurut data Badan Perfilman Korea (Kofic) sebagai berikut.

1.The Roundup: No Way Out

Film arahan Lee Sang Yong ini memulai debutnya di bioskop pada 31 Mei 2023. Film The Roundup: No Way Out mendulang 10,43 juta penonton dengan pendapatan sebesar USD82,38 juta (Rp1,23 triliun).

Capaian itu sebenarnya tak lebih baik dari sekuel sebelumnya, The Roundup, yang meraih 12,69 juta penonton saat dirilis pada 2022. Namun setidaknya, hasil itu menempatkan proyek ini sebagai film Korea terlaris sepanjang tahun 2023.

2.The Point Men

Film terlaris Korea sepanjang 2023 selanjutnya adalah The Point Men. Film arahan Yim Soon Rye yang dibintangi Hyun Bin dan Hwang Jung Min ini dirilis pada 18 Januari 2023. Film itu membukukan 1,72 juta penonton dengan pendapatan sebesar USD13,69 juta (Rp205,7 miliar).

Film The Point Men diadaptasi dari kasus penyekapan warga Korea Selatan di Afghanistan pada 2007. Kisahnya tentang seorang diplomat dan agen NIS yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan 23 misionaris asal Korea yang disekap di Afghanistan.