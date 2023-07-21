Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Film Korea Terlaris Sepanjang 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:30 WIB
7 Film Korea Terlaris Sepanjang 2023
Film Korea terlaris sepanjang 2023. (Foto: The Roundup: No Way Out/Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Deretan film Korea terlaris sepanjang 2023. Film-film Korea ini sukses mencuri perhatian penonton dan menuai sukses besar di bioskop lokal, di tengah lesunya bisnis cinema sepanjang paruh pertama tahun ini.

Pada Februari 2023, industri perfilman Korea membukukan pendapatan terendah dalam 18 tahun terakhir. Badan Perfilman Korea mencatat, penjualan tiket film pada Februari 2023 hanya USD10,3 juta (Rp154,7 triliun), turun 5,5 persen dari tahun lalu.

Meski terjadi penurunan, namun ada tujuh film Korea yang tetap laris manis di bioskop Korea menurut data Badan Perfilman Korea (Kofic) sebagai berikut.

1.The Roundup: No Way Out

Film arahan Lee Sang Yong ini memulai debutnya di bioskop pada 31 Mei 2023. Film The Roundup: No Way Out mendulang 10,43 juta penonton dengan pendapatan sebesar USD82,38 juta (Rp1,23 triliun).

Film Korea Terlaris Sepanjang 2023. (Foto: The Roundup: No Way Out/Hancinema)

Capaian itu sebenarnya tak lebih baik dari sekuel sebelumnya, The Roundup, yang meraih 12,69 juta penonton saat dirilis pada 2022. Namun setidaknya, hasil itu menempatkan proyek ini sebagai film Korea terlaris sepanjang tahun 2023.

2.The Point Men

Film terlaris Korea sepanjang 2023 selanjutnya adalah The Point Men. Film arahan Yim Soon Rye yang dibintangi Hyun Bin dan Hwang Jung Min ini dirilis pada 18 Januari 2023. Film itu membukukan 1,72 juta penonton dengan pendapatan sebesar USD13,69 juta (Rp205,7 miliar).

Film Korea Terlaris Sepanjang 2023. (Foto: The Point Men/Hancinema)

Film The Point Men diadaptasi dari kasus penyekapan warga Korea Selatan di Afghanistan pada 2007. Kisahnya tentang seorang diplomat dan agen NIS yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan 23 misionaris asal Korea yang disekap di Afghanistan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163604/my_daughter_is_a_zombie-xyYe_large.jpg
Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/206/3162691/park_bo_gum_dan_kim_nam_gil-YjTh_large.jpg
Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160780/jo_in_sung_jeon_do_yeon-9I7p_large.jpg
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/206/3159832/han_so_hee_dan_choi_min_sik-ySBM_large.jpg
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/206/3106475/film_secret_untold_melody-tqrJ_large.jpg
Film Romantis DO EXO dan Won Jin Ah Tayang Akhir Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/206/3090262/film_hot_jeon_do_yeon-1xvF_large.jpg
3 Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement