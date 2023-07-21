Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Penampilan Anggun C Sasmi di Serial Cannes Confidential Tuai Pujian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:35 WIB
Penampilan Anggun C Sasmi di Serial <i>Cannes Confidential</i> Tuai Pujian
Anggun C Sasmi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi sekaligus artis peran, Anggun C Sasmi datang dengan kabar yang membuat para penggemarnya bangga sekaligus takjub dengan prestasinya. Pasalnya, baru-baru ini wanita 49 tahun itu tampil dalam sebuah serial internasional yang diproduksi oleh AMC di Amerika Serikat.

Berjudul Cannes Confidential, Anggun terlihat tampil sebagai seorang wanita yang diduga melakukan tindak kriminal, yakni pembunuhan.

Tak pernah mempromosikan penampilannya dalam serial tersebut sebelumnya, membuat netizen jelas kaget. Namun, mereka mengaku bangga melihat penampilan Anggun dalam salah satu episode Cannes Confidential yang tayang di ACORN TV.

"Waoww mbak Anggun memang multitalent. Cantik dan aktingnya keren banget," puji use***.

Anggun C Sasmi

"Wow.. Diam2 mengejutkan ya mbak," kata pandi***.

"Tanpa koar2, boo," ucap riant***.

Sementara itu, Anggun sendiri mengaku memang sengaja tak berkoar-koar soal keterlibatannya dalam serial investigasi polisi tersebut. Sebab, ia mengaku ingin melihat reaksi masyarakat ketika menyaksikan langsung dirinya dalam serial tersebut.

Mengetahui bahwa reaksi yang ditampilkan masyarakat begitu positif, pelantun Snow on the Sahara ini jelas merasa bangga.

"Seperti yang kalian ketahui, saya agak berhati-hati. Saya menunggu serial ini diluncurkan di Amerika Serikat untuk melihat tanggapan dari publik dan penggemar, dan saya sangat senang membaca komentar-komentarnya," ujar Anggun di media sosialnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
