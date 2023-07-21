Advertisement
MUSIK

7 Lagu Populer Band Naif, Syahdu Banget!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |01:30 WIB
7 Lagu Populer Band Naif, Syahdu Banget!
Band Naif. (Foto: Instagram/@naifband)
JAKARTA - Naif merupakan grup band yang terbentuk sejak 1995 oleh David Bayu (vokal), Emil (bass, kibor, vokal), Jarwo (gitar, vokal), dan Pepeng (drum, perkusi, vokal), yang kala itu adalah mahasiswa IKJ.

Band yang berawal dari keisengan ini akhirnya berhasil menembus dapur rekaman. Titik kesuksesan mereka ditandai lewat debut album 'Naif' (1998) yang memiliki tembang jagoan Mobil Balap.

Sayangnya, Naif mengumumkann bubar pada 2021. Keputusan ini tentu saja mengejutkan penikmat musik Tanah Air, mengingat mereka selalu tampil kompak selama 2 tahun.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 lagu populer band Naif.

1. Mobil Balap

Mobil Balap adalah lagu andalan di album perdana Naif yang dirilis pada 1998. Bercerita tentang seseorang yang punya mobil balap namun belum punya SIM dan STNK.

