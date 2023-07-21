7 Lagu Populer Agnez Mo yang Asyik Didengarkan, Pop Ballad hingga R&B

JAKARTA - Agnez Mo merupakan penyanyi kenamaan Tanah Air. Ia sudah merintis karier di dunia tarik suara sejak masih kecil, ditandai dengan perilisan album 'Si Meong' pada 1994.

Artis yang semula memiliki nama panggung Agnes Monica ini konsisten berkarya hingga saat ini. Bahkan, ia kini berusaha melebarkan sayapnya hingga ke Amerika Serikat.

Berikut ini Okezone ulas 7 lagu populer Agnez Mo yang asyik didengarkan.

1. Pernikahan Dini

Penggemar Agnez Mo pasti kenal dengan lagu Pernikahan Dini yang merupakan soundtrack sinetron dengan judul serupa. Sinetron rilisan 2001 yang sekaligus dibintangi Agnez itu sangat populer di masanya.

Agnez berperan sebagai remaja yang harus menikah lantaran hamil di luar nikah. Ceritanya berkenaan dengan lirik lagu Pernikahan Dini, tentang pernikahan pasangan remaja yang seharusnya tidak terjadi.