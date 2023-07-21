Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

7 Lagu Populer Agnez Mo yang Asyik Didengarkan, Pop Ballad hingga R&B

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |04:30 WIB
7 Lagu Populer Agnez Mo yang Asyik Didengarkan, Pop Ballad hingga R&B
Agnez Mo. (Foto: Instagram/@agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo merupakan penyanyi kenamaan Tanah Air. Ia sudah merintis karier di dunia tarik suara sejak masih kecil, ditandai dengan perilisan album 'Si Meong' pada 1994.

Artis yang semula memiliki nama panggung Agnes Monica ini konsisten berkarya hingga saat ini. Bahkan, ia kini berusaha melebarkan sayapnya hingga ke Amerika Serikat.

Berikut ini Okezone ulas 7 lagu populer Agnez Mo yang asyik didengarkan.

1. Pernikahan Dini

Penggemar Agnez Mo pasti kenal dengan lagu Pernikahan Dini yang merupakan soundtrack sinetron dengan judul serupa. Sinetron rilisan 2001 yang sekaligus dibintangi Agnez itu sangat populer di masanya.

Agnez berperan sebagai remaja yang harus menikah lantaran hamil di luar nikah. Ceritanya berkenaan dengan lirik lagu Pernikahan Dini, tentang pernikahan pasangan remaja yang seharusnya tidak terjadi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127037/agnez_mo-h2lC_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Adam Rosyadi, Pacar Brondong Agnez Mo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement