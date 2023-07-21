Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Tami Aulia, Bermula dari Penyanyi Cover

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:57 WIB
Perjalanan Karier Tami Aulia, Bermula dari Penyanyi <i>Cover</i>
Live podcast musikaligus bareng Tami Aulia. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Dewasa ini, cukup mudah bagi seseorang menjadi penyanyi. Bermodalkan suara merdu, Anda bisa mengcover sebuah lagu dan mengunggahnya ke berbagai platform musik di Internet.

Hal inilah yang dialami Tami Aulia, penyanyi cantik kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak kecil, dia kerap diminta bernyanyi dalam berbagai acara, termasuk pesta ulang tahun.

Pemilik nama asli Aulia Pramesti Rizki Utami ini semakin percaya diri karena mendapat dukungan penuh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dia mengungkapkan, keinginan menjadi penyanyi muncul sejak dirinya masih SMA.

Saat itu, Tami sudah menciptakan beberapa lagu yang sayangnya belum menemukan wadah yang tepat untuk diperdengarkan kepada publik. Dia kemudian memutuskan untuk memulai langkahnya dari jalur cover.

Tami Aulia mulai menyanyikan beberapa lagu musisi terkenal dan mengunggahnya di Internet. Tanpa disangka, video cover Waktu yang Salah miliknya justru viral dan melambungkan namanya. 

Tami Aulia di Musikaligus. (Foto: MNC Media)

"Waktu SMA, aku sempat bikin album. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya promo dan nyari audience. Batu loncatan aku ya menjadi musisi cover. Aku cobalah mengumpulkan para pendengar dengan membawakan lagu-lagu cover," ujarnya.

Halaman:
1 2
