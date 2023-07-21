Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Makna dan Lirik Lagu Zayn Malik Love Like This

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:44 WIB
Makna dan Lirik Lagu Zayn Malik Love Like This
Zayn Malik comeback lewat lagu Love Like This (Foto: IG Zayn Malik)
A
A
A

LONDON - Zayn Malik baru saja merilis lagu dan Music Video terbarunya bertajuk, Love Like This pada Jumat (21/7/2023). Lagu tersebut menjadi karya perdana Zayn setelah vakum sejak tahun 2021.

Sebelum merilis single Love Like This, mantan kekasih Gigi Hadid ini juga sempat membagikan sejumlah teaser di sosial medianya. Teaser itu sukses membuat fans Zayn heboh lantaran tahu idolanya akan kembali ke industri musik.

 BACA JUGA:

Zayn Malik

Video klip berdurasi 4 menit ini sontak langsung ditonton ribuan penggemar mantan kekasih Gigi Hadid ini. MV dibuka saat Zayn berada di tengah kota bersama seorang wanita yang merupakan kekasihnya. Dalam MV tersebut, Zayn terlihat mengendarai sepeda motor besar bersama kekasihnya itu.

Love Like This sendiri menceritakan tentang seseorang yang begitu memiliki perasaan mendalam pada kekasihnya. Ia bahkan baru merasakan rasa tulus ini pada orang lain.

Selain itu, lagu ini juga memiliki makna seseorang yang selalu ingin membela kekasihnya, dan tak ingin siapa pun menjatuhkan orang yang ia cinta.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
