10 Lagu Populer Bruce Springsteen

JAKARTA - Sebanyak 10 lagu populer Bruce Springsteen akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bruce Frederick Joseph Springsteen (lahir 23 September 1949) adalah pencipta lagu, penyanyi, dan gitaris Amerika Serikat.

Delapan belas Penghargaan Grammy dan sebuah Academy Awards telah dimenangkan. Lirik lagunya menyampaikan masalah sehari-hari kelas pekerja di Amerika Serikat. Ia sering menulis lagu tentang pria dan wanita yang berjuang keras sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dikenal sebagai aktivis politik progresivisme.

Springsteen juga dikenal sebagai dermawan yang sering menyumbang untuk korban berbagai bencana alam. Pada tahun 1985, ia turut serta dalam proyek "We Are the World" dari USA for Africa, dan proyek antiapartheid Sun City.

Berikut 10 lagu populer Bruce Springsteen.

1. Dancing in the Dark

Lagu ini berhasil meraih 321 juta view di Youtube. Lagu ini masuk dalam album Born in the U.S.A. yang dirilis pada 1984.

Born in the U.S.A. meraih 17 Platinum oleh RIAA untuk menjual lebih dari 17 juta unit di Amerika Serikat, dan telah terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Album ini menduduki puncak tangga lagu di sembilan negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris Raya, menjadi album Springsteen yang paling sukses secara komersial dan salah satu album terlaris sepanjang masa.

2. Tougher Than the Rest

Lagu ini berhasil meraih 147 juta views. Lagu tersebut masuk dalam album Tunnel of Love yang dirilis pada 1987.

Pada tahun 1989, album ini menduduki peringkat 25 dalam daftar majalah Rolling Stone dalam 100 Album Terbaik Tahun Delapan Puluh, sedangkan pada tahun 2012, Rolling Stone menempatkannya pada peringkat 467 dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa.

3. Born in the U.S.A.

Lagu tersebut masuk tiga besar dengan meraih 77 views di Youtube. Lagu ini masuk dalam album Born in the U.S.A. yang dirilis pada 1984.

4. I’m on Fire

Lagu ini berhasil meraih 63 juta view. Lagu tersebut masuk dalam album Tunnel of Love yang dirilis pada 1987.

