HOME CELEBRITY MUSIK

Ternyata, Ini Penyebab Simon Cowell Setop Nyanyian Cakra Khan di AGT 2023

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:57 WIB
Ternyata, Ini Penyebab Simon Cowell Setop Nyanyian Cakra Khan di AGT 2023
Ternyata, Ini Penyebab Simon Cowell Setop Nyanyian Cakra Khan di AGT 2023 (Foto: YT AGT)
A
A
A

JAKARTA - Cakra Khan tampil menawan saat mengikuti audisi America's Got Talent 2023 (AGT). Sebelum sukses mendapatkan empat yes dari juri, Cakra Khan sempat dibuat panik ketika Simon Cowell menghentikan Cakra.

Dalam video YouTube America's Got Talent, Cakra mengenakan jaket berwarna coklat dan dalaman kaos putih, celana hitam, serta sepatu kets. Cakra terlihat gugup ketika berdiri di atas panggung.

Cakra mulai menyapa seluruh orang yang ada di ruangan termasuk keempat juri yaitu Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara, dan Howie Mandel.

Ternyata, Ini Penyebab Simon Cowell Setop Nyanyian Cakra Khan di AGT 2023

"Namaku Cakra Khan, aku dari Indonesia, aku 31 tahun," ujar Cakra Khan menggunakan bahasa Inggris, dikutip kanal YouTube America's Got Talent.

Ia membuka penampilannya dengan membawakan lagu Make It Rain. Di lagu ini, Simon Cowell menghentikan Cakra untuk bernyanyi.

"Aku rasa kamu memiliki suara yang bagus. Aku tidak suka lagunya. Apa kamu membawa lagu lainnya?," tanya Simon.

Cakra pun memilih lagi No Woman No Cry. Lagu yang sering dimainkan oleh almarhum sang ayah.

"Ya (ada lagu lainnya). Aku besar dengan (karya) Bob Marley dan ayah saya sering memainkan lagu ini setiap saat sebelum aku pergi ke sekolah. Jadi, ini (lagu) No Woman No Cry," jawab Cakra Khan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
