Comeback, Zayn Malik Rilis Single Love Like This

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:24 WIB
Zayn Malik comeback lewat lagu Love Like This (Foto: IG Zayn Malik)
LONDON - Zayn Malik resmi merilis single terbaru bertajuk Love Like This. Lagu sekaligus MV terbaru Zayn ini dirilis pada Jumat (21/7/2023).

Music video berdurasi 4 menit ini sontak langsung ditonton ribuan penggemar mantan kekasih Gigi Hadid ini. Mereka seolah tak sabar menantikan karya terbaru Zayn setelah lama vakum dari dunia hiburan.

MV dibuka saat Zayn berada di tengah kota bersama seorang wanita yang merupakan kekasihnya. Dalam MV tersebut, Zayn terlihat mengendarai sepeda motor besar bersama kekasihnya itu.

Penampilan bapak satu anak ini juga begitu edgy dengan jaket kulit dan kepala pelontosnya.

Lebih lanjut, Zayn dan wanita itu mengelilingi kota dan saling bermesraan. Ada pula beberapa teknologi seperti hologram dalam video clip Zayn Malik ini.

Sementara itu, Love Like This juga mengusung genre Pop dan R&B. Para penggemar Zayn pun begitu antusias menyambut karya terbarunya itu.

Lagu Love Like This sendiri bercerita tentang seseorang yang begitu menyayangi pasangannya. Lagu ini seolah menggambarkan perasaan seseorang pada kekasihnya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

