Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Salma Salsabila hingga Ardito Pramono Siap Meriahkan Jazz Gunung Bromo 2023 Hari Pertama

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:05 WIB
Salma Salsabila hingga Ardito Pramono Siap Meriahkan Jazz Gunung Bromo 2023 Hari Pertama
Jazz Gunung Bromo 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

PROBOLINGGO - Event musik Jazz Gunung Bromo 2023 siap digelar di Amfiteater Jiwa Jawa Resort, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Acara tersebut diketahui akan digelar selama dua hari, yakni pada 21-22 Juli 2023.

Mengusung tema Jazz Bikin Sejuk Indonesia, Jazz Gunung Bromo 2023 hari pertama yang jatuh hari ini, Jumat (21/7/2023) akan dimulai pada pukul 14.30 WIB. Akan tetapi, penyelenggara sudah membuka pintu masuk bagi penonton yang sudah memiliki tiket sejak pukul 13.45 WIB.

Di hari pertama penyelenggaraannya, Jazz Gunung Bromo 2023 akan dibuka oleh penampilan juara Indonesian Idol, Salma Salsabila. Sebagai orang Jawa Timur, perempuan 21 tahun itu tentunya sudah siap menghibur pengunjung Jazz Gunung Bromo 2023 sebagai pembuka pertunjukan.

Sementara itu, Deredia juga siap menghibur penonton Jazz Gunung Bromo 2023 hari pertama. Nantinya, pelantun Lagu Dansa ini akan tampil pada pukul 15.45 WIB.

Jazz Gunung Bromo 2023 

Tak ketinggalan, musisi jazz senior, Mus Mujiono, juga akan memeriahkan Jazz Gunung Bromo 2023. Kali ini, Mus Mujiono bakal berkolaborasi dengan Sweet Swing Noff.

Penampilan Mus Mujiono bersama Sweet Swing Noff dijadwalkan pada pukul 17.00 WIB. Setelahnya akan hadir musisi sekaligus komposer asal Belanda Henk Kraaijeveld pada 19.00 WIB.

Blue Fire Project By Bintang Indrianto feat Atiek juga masuk dalam daftar penampil Jazz Gunung Bromo 2023 di hari pertama. Mereka akan menghadirkan nuansa nostalgia pada pukul 20.15 WIB.

Sementara itu, penyelenggaraan Jazz Gunung Bromo 2023 nantinya akan ditutup oleh penampilan Ardhito Pramono pada pukul 21.30 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement