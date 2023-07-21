Salma Salsabila hingga Ardito Pramono Siap Meriahkan Jazz Gunung Bromo 2023 Hari Pertama

PROBOLINGGO - Event musik Jazz Gunung Bromo 2023 siap digelar di Amfiteater Jiwa Jawa Resort, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Acara tersebut diketahui akan digelar selama dua hari, yakni pada 21-22 Juli 2023.

Mengusung tema Jazz Bikin Sejuk Indonesia, Jazz Gunung Bromo 2023 hari pertama yang jatuh hari ini, Jumat (21/7/2023) akan dimulai pada pukul 14.30 WIB. Akan tetapi, penyelenggara sudah membuka pintu masuk bagi penonton yang sudah memiliki tiket sejak pukul 13.45 WIB.

Di hari pertama penyelenggaraannya, Jazz Gunung Bromo 2023 akan dibuka oleh penampilan juara Indonesian Idol, Salma Salsabila. Sebagai orang Jawa Timur, perempuan 21 tahun itu tentunya sudah siap menghibur pengunjung Jazz Gunung Bromo 2023 sebagai pembuka pertunjukan.

Sementara itu, Deredia juga siap menghibur penonton Jazz Gunung Bromo 2023 hari pertama. Nantinya, pelantun Lagu Dansa ini akan tampil pada pukul 15.45 WIB.

Tak ketinggalan, musisi jazz senior, Mus Mujiono, juga akan memeriahkan Jazz Gunung Bromo 2023. Kali ini, Mus Mujiono bakal berkolaborasi dengan Sweet Swing Noff.

Penampilan Mus Mujiono bersama Sweet Swing Noff dijadwalkan pada pukul 17.00 WIB. Setelahnya akan hadir musisi sekaligus komposer asal Belanda Henk Kraaijeveld pada 19.00 WIB.

Blue Fire Project By Bintang Indrianto feat Atiek juga masuk dalam daftar penampil Jazz Gunung Bromo 2023 di hari pertama. Mereka akan menghadirkan nuansa nostalgia pada pukul 20.15 WIB.

Sementara itu, penyelenggaraan Jazz Gunung Bromo 2023 nantinya akan ditutup oleh penampilan Ardhito Pramono pada pukul 21.30 WIB.