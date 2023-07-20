Riyani dan Rafi Tersingkir dari Babak 10 Besar Kontes Swara Bintang

JAKARTA - Babak 10 besar Kontes Swara Bintang berlangsung sengit dan meriah, pada 19 Juli 2023. Kompetisi dibuka dengan penampilan ciamik DJ Tony Roy dan Nlions yang mempertontonkan gerakan-gerakan memukau.

Selanjutnya, panggung Kontes Swara Bintang dimeriahkan duet maut dari dua juri, Inul Daratista dan Ayu Ting Ting. Setelah dibuka para bintang tamu dan juri, kompetisi dimulai dengan penampilan Dio dan Riyani yang dijuluki duel rocker.

BACA JUGA: Mikal dan Christian Tersingkir dari Kontes Swara Bintang MNCTV

Panggung kemudian diambil alih duel Rafi dan Ardian yang tak kalah menuai pujian. Di lain pihak, Ongky membuat Marion Jola tersipu karena lagu ciptaannya. Sementara Putri, kedatangan sang ibu yang berhasil duet dengan juri Iis Dahlia.

Namun panggung Kontes Swara Bintang kembali harus mengeliminasi dua peserta di babak 10 besar. Rafi asal Yogyakarta dan Riyani dari Bangka Belitung menjadi dua peserta yang langkahnya harus terjegal dan tak bisa masuk ke babak delapan besar.

Berikut adalah delapan kontestan yang mampu bertahan dan lanjut ke babak selanjutnya: Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang).

Saksikan program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, dan Semarang 45 UHF.