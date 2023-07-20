Sinetron Mahligai Untuk Cinta Suguhkan Beragam Konflik Sarat Pesan Moral

BOGOR - Sinetron terbaru RCTI Mahligai Untuk Cinta mulai tayang pada Kamis (20/7/2023). Di episode pertama, penonton seolah langsung diajak untuk menaiki roller coaster dengan lintasan meliuk-liuk, naik-turun lantaran begitu menguras emosi, mengaduk-aduk perasaan.

Mulanya, cerita dibuka dengan kehidupan keluarga majikan dan bawahannya, Juragan Sasmita (Frans Mohede) dan Abah Sukanta (Agus Kuncoro). Ditekankan dalam hubungan ini mengenai kesetiaan, pengabdian, bagaimana Abah Sukanta selalu melayani Juragan Sasmita.

Sutradara Indrayanto Kurniawan pun mengungkap jika kisah yang disuguhkan berkaca pada culture yang sempat terjadi di masyarakat dulu dan bahkan masih terjadi di beberapa daerah. Lagi-lagi RCTI selalu mengedepankan kisah yang relate dengan kehidupan.

"Kita mencoba mengangkat culture di Indonesia dimana pengusaha zaman dulu bahwa ada keluarga pemilik kebun teh dan ada keluarga pembantu yang secara turun temurun selalu melayani dan mengabdi. Didasari keluarga majikan dan pembantu yang terpaut akan cinta," ujar Indrayanto Kurniawan saat dijumpai di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Kisah soal pengabdian itu pun terus dibawa hingga ke kehidupan anak-anak mereka. Tentu nantinya akan disuguhkan konflik yang memanas dalam hubungan anak-anak mereka.

"Lalu hubungan antar generasi masing-masing punya cerita sendiri, dimana juragan Sasmita memiliki kedekatan sahabat dengan abah Sukanta, berimbas kepada anak-anak mereka juga," jelasnya.

Konflik lainnya yang tak kalah mencengangkan adalah kenyataan bahwa Putri (Ranty Maria) yang dikisahkan sebagai sosok yang sempurna, kebanggaan ayahnya (Juragan Sasmita) kehidupannya mendadak berubah, jatuh sejatuh-jatuhnya yang semula menjadi kebanggaan mendadak menjadi aib bagi keluarganya.

Indrayanto ingin menyampaikan pesan melalui sinetron ini bahwa tindak pemerkosaan bisa terjadi pada siapapun, tidak memandang apapun, sehingga perempuan dari latar belakang apapun harus selalu waspada.

"Putri yang begitu sangat cerdas, cantik, tegar, menjadi korban pemerkosaan. Pesan yang ingin disampaikan bahwa korban pemerkosaan itu tidak hanya terjadi pada kaum bawah yang tidak berdaya, tidak berpendidikan tapi kaum elit juga. Setiap perempuan dari kasta manapun harus menjaga pergaulan," jelasnya.

