Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kebahagiaan Arbani Yasiz Terlibat dalam Sinetron Mahligai Untuk Cinta : Naik Level!

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:18 WIB
Kebahagiaan Arbani Yasiz Terlibat dalam Sinetron Mahligai Untuk Cinta : Naik Level!
Arbani Yasiz (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Arbani Yasiz dipercaya menjadi salah satu bintang utama dalam sinetron terbaru RCTI berjudul Mahligai Untuk Cinta yang tayang mulai hari ini, Kamis (20/7/2023). Berperan sebagai sosok Ridho yang dikisahkan akan menjalani kehidupan pernikahan, menjadi tantangan tersendiri baginya.

Pasalnya, selama ini Arbani Yasiz selalu mendapatkan sebuah judul yang berkisah tentang percintaan masa remaja sehingga dirinya perlu sedikit penyesuaian untuk menghidupkan karakter yang nantinya akan menjalani kehidupan pernikahan.

 BACA JUGA:

 Arbani Yasiz di Mahligai Untuk Cinta

"Tantangannya karena ini genre yang baru jadi naik level lebih dewasa. Jadi agak penyesuaian dikit, biasanya kan dapet cerita cinta remaja, kali ini percintaan dewasa masuk ke pernikahan. Dapat arahan juga dari mas Indrayanto (sutradara)," kata Arbani Yasiz saat dijumpai di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/7/2023).

Mengenai alur cerita dari sinetron Mahligai Untuk Cinta, Arbani Yasiz sejak awal mengaku tertarik dengan drama yang akan disuguhkan dalam sinetron ini. Saat menyaksikan episode pertama pun, Arbani merasa ia dan seluruh pemain begitu terkuras emosinya karena konflik yang complicated.

Terlebih Mahligai Untuk Cinta cukup berbeda dengan sinetron kebanyakan lantaran menghadirkan permasalahan yang relate dengan kehidupan dimana menyuguhkan kisah percintaan, persahabatan, keluarga dibalut dengan rasa kecewa, penuh pengorbanan, amarah, hingga penyesalan.

"Menguras emosi banget, full drama. Saya suka sama ceritanya, gak kayak biasanya," sambungnya.

Mahligai Untuk Cinta berkisah tentang Ridho (Arbani Yasiz) pria sederhana dari desa yang dipasangkan oleh Mutia (Dea Annisa), gadis bernasib sama dengannya. Mereka merupakan sahabat dekat Putri (Ranty Maria), anak orang kaya yang mempunyai perusahan sayur-mayur. Pertemanan mereka begitu kompak sampai akhirnya konflik besar menimpa Putri dan keluarganya hingga berdampak pula pada persahabatan ketiganya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030/arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121675/arbani_yasiz-SOh8_large.jpg
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121187/arbani_yasiz_dan_raissa_ramadhani-DxEa_large.jpg
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121180/arbani_yasiz-3mew_large.jpg
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120422/arbani_yasiz-aMPd_large.jpg
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120205/arbani_yasiz-E1gH_large.jpg
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement