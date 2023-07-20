Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tayang Perdana, Para Pemain dan Kru Mahligai Untuk Cinta Gelar Syukuran

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:04 WIB
Tayang Perdana, Para Pemain dan Kru Mahligai Untuk Cinta Gelar Syukuran
Sinetron Mahligai untuk Cinta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - RCTI meluncurkan sinetron terbarunya berjudul Mahligai Untuk Cinta yang mulai tayang pada Kamis (17/7/2023) pukul 17.00 WIB. Menyambut penayangan perdana, para pemain dan kru pun berkumpul di lokasi syuting untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran.

Para pemain yang terdiri dari Arbani Yasiz, Ranty Maria, Dea Annisa dan yang lainnya terlihat antusias untuk menyaksikan hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting yang akhirnya mulai bisa dinikmati oleh penonton di rumah.

BACA JUGA:

Dea Annisa dan Giselle Tambunan Bintangi Series Terbaru RCTI, Perankan Anak ART 

Sinetron Mahligai untuk Cinta

Para pemain ikut terhanyut dalam berbagai perasaan yang muncul ketika menyaksikan sinetron ini. Amarah, kecewa, kesedihan, keceriaan, semuanya disuguhkan dengan apik dalam sinetron ini sehingga berhasil membuat para pemain dan kru yang menyaksikan emosinya menjadi campur aduk.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur karena Mahligai Untuk Cinta akhirnya tayang. Terselip doa dan harapan terbaik dalam setiap potongan tumpeng.

Potongan tumpeng terakhir diberikan oleh sang sutradara, Indrayanto Kurniawan kepada para pemain dan kru. Para pemain pun memberikan santunan kepada anak yatim piatu serta sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan sinetron ini kedepannya.

Dalam acara syukuran tersebut, sutradara Indrayanto Kurniawan menyampaikan harapannya agar seluruh pemain dan kru selalu diberi kesehatan untuk terus memberikan yang terbaik kepada pemirsa di rumah. Baginya, semangat untuk menghadirkan ide-ide kreatif serta kemampuan terbaik dari para pemain yang harus disuguhkan harus dibarengi dengan menjaga kesehatan.

"Saya berterima kasih diberi kesempatan lagi, Insya Allah doa yang terbaik selain diberi otak yang pikiran kreatif, kita selalu diberi kesehatan untuk perjalanan sinetron ini,"ujar Indrayanto Kurniawan dalam acara syukuran sinetron Mahligai Untuk Cinta di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/7/2023).

Sementara itu, salah satu bintang utama dalam sinetron ini, Ranty Maria mengungkap harapannya agar sinetron ini bukan hanya dapat dinikmati oleh penonton melainkan juga para pemain yang menjalani proses syuting sehingga selalu kompak dan memiliki kedekatan layaknya keluarga. Kekompakan pemain tentunya berdampak pada hasil yang akan disuguhkan.

"Semoga judul ini membawa berkah, semoga kita solid dan menjadi keluarga kedua. Saling respect satu sama lain, dan memiliki kedekatan bukan hanya di lokasi syuting,"ujar Ranty Maria.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
